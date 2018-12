Il lui demande sa main, elle dit oui, la bague tombe dans un trou

Un Britannique avait choisi l'éclat de Times Square à New York pour demander sa dulcinée en mariage, et elle a dit "yes". Alors il a ouvert la main, mais l'émotion lui a fait perdre la bague, qui a dégringolé à travers la grille du trottoir.

Les tourtereaux se sont envolés de retour pour le Royaume-Uni sans l'alliance, et sans doute dépités... Mais c'était sans compter sur les limiers de la police new-yorkaise (NYPD), qui l'ont récupérée dans les conduits du métro.

Encore fallait-il retrouver le couple, dont on était sans trace depuis vendredi, le jour de la fameuse chute. Le NYPD a donc lancé un appel sur Twitter pour le localiser, en diffusant des photos et un petit film de vidéosurveillance montrant le couple affairé autour de la grille.

Dimanche, le NYPD a annoncé les avoir retrouvés. "Le (désormais) heureux couple est retourné dans sa patrie, mais grâce à vos retweets ils ont su que nous les recherchions! Nous sommes en train de nous arranger pour leur renvoyer la bague", a écrit le NYPD sur son compe Twitter.

Enfin, la police a épinglé comme tweet une photo où John et Daniella arborent un grand sourire, un verre à la main, la fiancée exhibant sa bague à l'annulaire gauche. "Merci Twitter, affaire classée! Amour, John, Daniella, et le NYPD", pouvait-on lire sous la photo en guise de happy end.