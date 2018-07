Ile-de-France: trafic perturbé sur les lignes B, D et H à cause d'une panne

Le trafic est fortement perturbé mardi matin sur les RER B et D, sur la ligne H du transilien et sur l'Eurostar, au départ et à l'arrivée de la Gare du Nord à Paris à cause d'un "défaut sur un câble d'alimentation Enedis", a indiqué la SNCF.

Depuis 05H00, cette panne électrique "provoque de fortes perturbations sur le trafic", détaille la SNCF dans un communiqué.

L'Eurostar est aussi affecté mais pas le trafic des TGV, Intercités et TER, précise la compagnie ferroviaire.

Le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne B, "fortement ralenti" sur la ligne H et interrompu sur la ligne D d'Orry-la-Ville à Gare de Lyon, selon le site SNCF transilien.

Le site envisage un retour à la normale vers 09H00 pour la ligne D et 11H00 pour la ligne H, ajoute le site.

"SNCF attend les résultats de l'enquête Enedis pour donner plus de précisions sur la durée des perturbations", explique le communiqué.

Enedis n'était pas joignable dans l'immédiat.