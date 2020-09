Ils volent du 2.000 pieds de chanvre en le prenant pour du cannabis

Six personnes arrêtées cette semaine devront s'expliquer devant la justice en novembre pour avoir dérobé quelque 2.000 pieds de "chanvre à usage industriel" dans une exploitation de Gironde, en pensant qu'il s'agissait de cannabis, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Bordeaux.

Les six mis en cause ont commencé par voler environ 300 pieds de cette plante dans la nuit du 20 au 21 septembre dans une exploitation légale située à Aillas, dans le sud de la Gironde.

Ils sont revenus la nuit suivante mais les exploitants, qui surveillaient leur champ après avoir signalé le vol, ont pu les mettre en fuite et relever une plaque d'immatriculation, selon le parquet, confirmant des informations du journal Sud Ouest.

Cela n'a pas découragé les six individus, qui sont encore revenus la nuit d'après, au cours de laquelle "ils ont déterré entre un hectare et un hectare et demi" de plants avant d'être de nouveau surpris par les exploitants.

Un des malfaiteurs, muni d'un fusil de chasse, a alors tiré en l'air pour faire fuir les propriétaires, a expliqué le parquet.

Ces six personnes - la plupart sans emploi, dont deux sans domicile fixe - ont été rapidement interpellées le lendemain en Gironde et dans les Landes par la gendarmerie de Langon (Gironde), aidée par celle de Luxey (Landes).

"Ils ont pensé qu'ils étaient tombés sur une plantation de cannabis", a-t-on expliqué au parquet. "Ils ont un peu confondu" le cannabis et le chanvre à usage industriel, qui a la même apparence mais contient une très faible dose de THC (tétrahydrocannabinol), substance psychoactive.

Les chanvres contenant un taux supérieur à 0,2% de THC sont interdits en France.

Les mis en cause comparaîtront le 23 novembre pour "violence avec arme" et "vol aggravé" (en réunion), le juge des libertés et de la détention n'ayant pas suivi la demande du parquet de les placer en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate. Ils ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire.