"Immense joie" au Pérou, Guerrero va pouvoir disputer le Mondial

"Immense joie" au Pérou: le capitaine emblématique Paolo Guerrero, initialement suspendu pour dopage, va finalement pouvoir disputer le Mondial-2018 en Russie où il sera opposé notamment à la France, après une décision en sa faveur du Tribunal fédéral suisse.

La Présidente de la Première Cour de droit civil du Tribunal fédéral "accorde l'effet suspensif (...) au recours formé par le footballeur péruvien Paolo Guerrero contre la sentence non motivée rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). (...) En conséquence, Paolo Guerrero pourra participer à la prochaine Coupe du monde", a annoncé le Tribunal fédéral de Lausanne, plus haute instance judiciaire suisse, dans un communiqué.

"Cette décision me rend justice, au moins partiellement, et je remercie le Tribunal suisse", s'est réjoui Guerrero dans un communiqué sur sa page Facebook où il remercie notamment Dieu, sa famille, les fans pour leur "affection débordante", et le président de la Fédération péruvienne Edwin Oviedo.

"Je rejoins ma sélection et avec mes coéquipiers, je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour procurer de grandes joies à mon pays. Il n'y a pas de limites, il n'y a plus de rêves impossibles, parce que quand nous, Péruviens, nous nous unissons, tout est possible", a-t-il poursuivi.

- Président de la République -

Edwin Oviedo, a aussitôt partagé son "immense joie": "Une joie non seulement pour la Fédération péruvienne mais aussi pour tout le peuple péruvien", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le président de la République lui-même fait part de sa satisfaction: "C'est un triomphe pour le Pérou, car ici nous avons tous uni nos efforts", a dit Martin Vizcarra avant d'appeler Guerrero pour le féliciter en personne.

Le Tribunal fédéral, qui n'a pas encore reçu les motivations de la décision du TAS, jugera sur le fond après le Mondial. "Si son recours est rejeté, il devra alors purger le reste de sa suspension", selon une source proche du dossier.

Le Pérou, versé dans le groupe C du Mondial-2018, affrontera la France, le Danemark et l'Australie. Chose rare, les capitaines de ces trois sélections, ainsi que le syndicat des joueurs, la Fifrpo, avaient apporté leur soutien à Guerrero.

"Ma gratitude va au président de la Fifa, Gianni Infantino, aux capitaines de l'Australie, du Danemark et de la France, à la Fifpro, à mes collègues professionnels d'autres équipes et aux nombreuses personnes, anonymes ou non, qui d'une manière ou d'une autre ont rendu ce résultat possible", a encore insisté Guerrero.

Celui-ci avait saisi en urgence le Tribunal fédéral après que sa suspension eut été alourdie en appel par le TAS.

- Le précédent Hondo -

D'abord suspendu 6 mois pour un contrôle positif à la cocaïne, il avait fait appel de cette décision, demandant son annulation. L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait également fait appel, demandant une sentence alourdie.

Le 14 mai, le TAS a finalement décidé de porter sa suspension de 6 à 14 mois, privant ainsi le joueur du Mondial.

Guerrero n'est pas le premier sportif à bénéficier d'une telle mesure de clémence: en 2005, le cycliste allemand Danilo Hondo, lui aussi suspendu pour dopage, avait pu reprendre la compétition en attendant le résultat de son appel.

Pilier de la sélection péruvienne, Guerrero avait été testé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'AMA, lors d'un contrôle effectué après un match des qualifications pour le Mondial-2018 contre l'Argentine, le 5 octobre dernier.

Il avait ensuite manqué les deux rencontres du barrage qualificatif remporté contre la Nouvelle-Zélande. Le Pérou, dernier qualifié pour la Coupe du monde, n'a plus participé à une phase finale du Mondial depuis 1982.

L'AMA a réagi en indiquant qu'il était préférable "d'attendre les motivations complètes du TAS avant que le joueur soit suspendu" et se dit "satisfaite que la procédure soit appliquée".

"De ce fait, l'AMA ne s'oppose" pas à la demande d'effet suspensif.