Immeuble effondré au Cambodge: 24 morts, plus de survivants

L'effondrement d'un immeuble en construction samedi au Cambodge a fait 24 morts, selon un dernier bilan lundi des autorités qui ont perdu espoir de retrouver des survivants dans ce bâtiment appartenant à un groupe chinois, comme souvent dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

"Nous ne nous attendons pas à retrouver le moindre survivant", a déclaré à l'AFP un responsable de l'armée en charge des secours sur le site du drame, à Sihanoukville (sud-ouest), ville portuaire et touristique en plein essor où les investissements chinois se multiplient ces dernières années.

Sur un peu plus de 100.000 habitants, Sihanoukville compte aujourd'hui un tiers de Chinois. Des dizaines de casinos y sont détenus par des Chinois ainsi que des résidences.

Au total, 24 ouvriers du chantier, blessés, ont pu être secourus.

Les recherches se poursuivaient lundi pour dégager les cadavres d'une dizaine de personnes portées disparues. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche alors que les ouvriers en bâtiment, logés sur place, dormaient.

Leurs proches attendaient dans un hôpital voisin d'avoir des nouvelles. "J'ai perdu mon mari et mon neveu", témoigne Khim Pov, 47 ans, veillant son fils, blessé, qui a pu se faufiler hors des décombres.

Quatre personnes ont été arrêtées à la suite de l'écroulement de l'immeuble, dont son propriétaire chinois et le directeur de l'entreprise de construction.

Plus d'un millier de personnes, dont des militaires, des policiers et du personnel médical, ont été déployées. Une enquête a été ouverte et la piste de la négligence est privilégiée.

Au Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie, les accidents sur les chantiers de construction sont courants.