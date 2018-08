Immigration : la gauche allemande chasse-t-elle sur les terres de l'extrême droite ?

Chargement du lecteur...

Un projet controversé au sein même de « Die Linke »

Page Facebook du mouvement Aufstehen !

Un mouvement en rébellion contre la "bonne conscience de gauche sur la culture de l’accueil", comme le rapporte le quotidien Libération Sahra Wagenknecht, députée du Bundestag et figure de proue de l'aile gauche du parti Die Linke , défraie la chronique avec ses positions anti-immigration.Ces positions ne sont pas nouvelles. Après l’attentat revendiqué par l'organisation État Islamique à Berlin en décembre 2016, Sahra Wagenknecht avait dénoncé l’«ouverture incontrôlée des frontières », selon le journal Le Monde Cette position anti-migratoire lui avait déjà valu d’être entartée le 28 mai 2016 à Magdebourg, lors du congrès de son parti Die Linke. Alors tranquillement assise au premier rang, Sahra Wagengnecht reçoit en pleine figure un gâteau, violemment envoyé par un militant antifasciste.À l’époque, la députée appelle de ses vœux la limitation des quotas de réfugiés accueillis en Allemagne. Des propos qui n'ont cessé de faire grincer des dents au sein de sa famille politique.Aujourd’hui la cinquième force politique en Allemagne, Die Linke a été créé en 2005, suite aux mesures jugées trop libérales du SPD.Ont participé à sa création des anciens communistes de l'ex-Allemagne de l'est, comme Gregor Gysi, ainsi que des déçus du SPD, et de Gerhard Schröder, chancelier entre 1998 et 2005.L'ancien président du SPD, Oskar Lafontaine, est l'un des premiers à avoir rejoint Die Linke. L'époux de Sahra Wagenknecht soutient aussi l'initiative Aufstehen !. Aufstehen rassemble pour l’instant des personnalités issues de Die Linke, des Verts et du SPD. Lancé sur Internet au début du mois d’août 2018, le mouvement compte pour l’instant près de 36 000 abonnés sur Facebook , et 12 000 sur Twitter

Lors du congrès de Die Linke en juin 2018, le parti s’est exprimé pour le maintien d’une ligne « claire et solidaire » avec les migrants. Un pied-de-nez aux déclarations-choc de Sahra Wagenknecht.



« Plus de migrants économiques, cela signifie plus de concurrence pour les bas salaires. » Ces propos, et d’autres, rapportés par le journal conservateur allemand Die Welt (Le Monde) n’ont pas plu à Die Linke. Le parti se désolidarise officiellement de Sahra Wagenknecht, et de ses idées anti-immigration.



Aufstehen ! n’est pas le projet du parti Die Linke. C’est uniquement le projet d’individus. Bernd Riexinger, président du parti Die Linke

Dans les colonnes du Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, le président du parti Bernd Riexinger, renchérit, et montre son étonnement face à ce nouveau mouvement, dont le lancement officiel est prévu mardi 4 septembre : "Si je comprends bien, le projet (Aufstehen !) devrait s’adresser à des personnes qui n’ont pas encore quitté leur formation politique, mais qui ont choisi d’autres partis, dont elles sont maintenant déçues".



Car Aufstehen table sur un hypothétique rassemblement des « déçus ». Des écologistes, des ouvriers, des citoyens de gauche, séduits par les proposition anti-immigration du parti d’extrême droite de l’AFD (l'Alternative pour l'Allemagne). Le tout, à des fins électorales ?



La gauche européenne se redessinerait-elle avant les élections européennes de mai 2019 ?



"Aufstehen", copie du modèle italien ?



Ce mouvement de gauche radicale, aux idées proches – sur l’immigration- du parti d’extrême droite de l’AFD, n’est pas sans rappeler l'alliance rouge-brune en Italie, entre le mouvement 5 étoiles, anticapitaliste, et la Ligue du nord, parti d'extrême droite anti-immigration.

Sur fond de rejet de la social-démocratie, et de la politique migratoire d’Angela Merkel, l’Alternative für Deutschland (AfD) est aujourd’hui la principale force d’opposition au Bundestag (92 sièges), face à la coalition CDU-CSU-SPD (399 sièges), et devant Die Linke, qui n’a obtenu que 69 députés aux dernières élections de septembre 2017.Sahra Wagenknecht avait indiqué que l'entrée du parti d'extrême droite AfD au Parlement était « le résultat de plusieurs années d’une politique qui a donné aux citoyens le sentiment d'avoir été mis de côté ». Pour la députée, cette situation « a donné naissance à l’AfD ». Avec Austehen !, d'aucuns pointent du doigt une volonté de récupérer des voix acquises, jusqu'à présent, à l'extrême droite.