Impérial en Suède, Evans s'impose sur un rallye amputé

Elfyn Evans (Toyota) a dominé de la tête et des épaules le rallye de Suède, remportant dimanche l'épreuve largement raccourcie en raison du manque de neige et de glace sur le parcours et prenant au passage les commandes du classement mondial des pilotes.

Leader de bout en bout, le Britannique a terminé la course avec plus de 12 secondes d'avance sur son dauphin, l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde en titre et vainqueur de l'édition 2019, s'imposant sur cinq des neuf spéciales.

"Un résultat fantastique après un grand week-end (...), l'équipe nous a donné tout ce dont nous avions besoin", a réagi le Gallois, premier pilote britannique à s'imposer sur l'épreuve, à l'issue de la dernière spéciale.

Il s'agit de la deuxième victoire de sa carrière après son succès en Grande-Bretagne en 2017, alors au volant d'une Ford M-Sport.

Evans prend aussi la première place du classement provisoire au championnat du monde des pilotes, jusqu'alors détenue par Thierry Neuville (Hyundai), vainqueur fin janvier du rallye Monte-Carlo, première manche du Championnat du monde.

Les deux hommes comptent chacun 42 points mais le Belge, sixième au terme de la manche, comptabilise un podium de moins que son concurrent, troisième au Monte-Carlo.

Sébastien Ogier, également sur Toyota, s'est lui hissé à la quatrième place en Suède derrière un autre pilote de la firme japonaise, le Finlandais Kalle Rovanperä. Le Français pointe désormais à la troisième place provisoire du Championnat du monde des pilotes, avec 37 points.

- Toyota mène la course -

Le constructeur japonais peut jusqu'ici s'estimer satisfait de ses recrues. Toyota est parvenu à placer trois pilotes dans le top quatre ce week-end et récupère la première place à Hyundai au classement des constructeurs, avec 73 points.

"C'est mieux qu'espérer", s'est félicité le patron de Toyota Tommi Mäkinen, en conférence de presse dimanche.

"Nous avons une nouvelle équipe avec Elfyn et Scott (le co-pilote) qui ont le potentiel pour gagner le titre, puis nous avons Kalle et Jonne (le co-pilote) qui suivent, nous ne pouvons qu'être heureux", a-t-il poursuivi.

A une spéciale de la fin, Kalle Rovanperä, 19 ans, était à lutte pour le podium avec son coéquipier Ogier, sextuple champion du monde dans la catégorie reine.

Le prodige finlandais a finalement coupé la chique au Français dimanche matin, en gagnant l'ultime spéciale, la "powerstage", dans des conditions dantesques -- la pluie et le vent étaient au rendez-vous.

"Ca a été un week-end difficile", a réagi le Français à l'arrivée de l'ES18.

Après avoir claqué la porte de Citroën à l'intersaison, entraînant du même coup le retrait du constructeur français du championnat WRC, Ogier découvre encore la Toyota qui a conduit l'an dernier Ott Tänak, passé depuis chez Hyundai, au titre de champion du monde WRC des pilotes.

"Je me suis senti bien tout le week-end dans la voiture, nous avons un peu joué avec les réglages (...), chaque kilomètre est un apprentissage", déclarait samedi le Français.

- Coup de chaud sur les routes -

Le Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde WRC et seul rendez-vous à se disputer dans des conditions 100% hivernales, a été raccourci de moitié en raison des conditions météo particulièrement clémentes pour la saison et n'a commencé que vendredi.

Le parcours de l'édition 2020 n'a comporté que neuf spéciales au lieu de 19, soit 148,55 km chronométrés au lieu de 300, autour de Torsby (centre-ouest de la Suède). L'asphalte habituellement glacé a laissé place à de la terre sur de nombreux endroits du parcours.

Tout au long de la compétition, les pilotes n'ont cessé d'alterner la conduite sur glace et sur graviers, des conditions qui ne sont pas sans rappeler Monte-Carlo - à ceci près que les pneus normaux sont interdits sur le Rallye de Suède, où seuls les pneus cloutés sont autorisés.

"C'est un rallye très étrange, un rallye très court, c'est difficile de rattraper le temps perdu uniquement en conduisant", résumait Thierry Neuville samedi soir, à une spéciale de la fin.

Le championnat se poursuit avec une troisième manche au Mexique du 12 au 15 mars.