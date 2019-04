Incendie à bord d'un navire de Brittany Ferries: débarquement des passagers à Brest

Le navire de la compagnie Brittany Ferries, victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, est arrivé à Brest et ses passagers débarquaient à bord de leur véhicule ou à pied vers des bus affrétés, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le Pont-Aven, long de 184 mètres, a accosté au port de la cité du Ponant vers 15H00 avec ses 766 passagers et 142 membres d'équipage. Il devait relier Plymouth (Grande-Bretagne) à Santander (Espagne).

Des véhicules, pour la plupart immatriculés en Grande-Bretagne, ont commencé à débarquer du navire et à quitter la zone portuaire vers 16H00. Les passagers sans véhicule étaient pris en charge à bord de bus afin de se rendre à Roscoff pour embarquer sur un autre navire à destination de Plymouth.

"Cela a été un peu effrayant quand nous avons dû enfiler les gilets de sauvetage", a témoigné auprès de quelques journalistes Andrew Haydon, un habitant du sud-ouest de l'Angleterre. "Personne n'a paniqué", a-t-il cependant ajouté, assurant avoir entendu un "bruit horrible" avant que l'alarme incendie ne retentisse vers 15H30.

Le navire a alerté à 04H00 le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage (CROSS) d'Etel qu'un incendie était en cours dans l'un de ses deux compartiments machine. Il se situait alors à 77 nautiques (soit 142 kilomètres) au sud de la pointe finistérienne de Penmarc'h.

"Le feu a été rapidement maîtrisé et il n'y a eu aucun blessé parmi les 766 passagers et les 142 membres d'équipage", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la préfecture maritime Riaz Akhoune.

A 04H40, les équipes du navire ont indiqué avoir pu éteindre l'incendie et précisé que le Pont-Aven était toujours manœuvrant, selon la préfecture maritime.

"Brittany Ferries travaille depuis très tôt ce matin, avec les services de l’État, pour accueillir dans de bonnes conditions les passagers du Pont-Aven à Brest", a déclaré à l'AFP Brittany Ferries.

Ses membres d'équipage s'entraînent régulièrement pour faire face aux incidents en mer, a rappelé la compagnie dans un communiqué. "L'équipage a immédiatement mis cette formation en pratique et a maîtrisé l'incendie", a-t-elle assuré, précisant que ses équipes techniques allaient se rendre dans l'après-midi à bord du navire afin d'enquêter sur l'origine de l'incendie et évaluer les réparations nécessaires.

Un hélicoptère Caïman de la Marine nationale avec à son bord une équipe de marins-pompiers et une Equipe d'évaluation et d'intervention (EEI) avait immédiatement été déployé auprès du navire, rejoint dès 09H15 par le remorqueur d'intervention d'assistance et de sauvetage (Rias) Abeille Bourbon, qui a ensuite escorté le Pont-Aven jusqu'à Brest.

A bord du navire, les passagers étaient de différentes nationalités, et notamment anglaise, espagnole, française, mais aussi américaine, chinoise et polonaise, selon la préfecture maritime. Le Pont-Aven transportait également 306 véhicules et 90 motos.

La compagnie, basée à Roscoff (Finistère), transporte chaque année quelque 2,7 millions de passagers, 900.000 voitures et 205.000 camions entre la France, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Espagne.