Incendie dans les Pyrénées-Orientales: le ministre de l'Intérieur attendu sur place

Craignant une reprise du vent, les pompiers continuaient à surveiller mercredi l'incendie qui a détruit plus de 1.000 hectares de végétation depuis la veille dans les Pyrénées-Orientales, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il se rendait sur place.

"Je me rendrai dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui pour apporter mon plein soutien aux services de l'Etat, sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs déployés face à de violents incendies", a tweeté le ministre à la mi-journée.

La préfecture a précisé à l'AFP que Gérald Darmanin était attendu en fin d'après-midi au poste de commandement des pompiers d'Opoul-Perillos, alors que "l'incendie n'est pas complètement fixé".

Le feu, qui a ravagé au moins 1.080 hectares entre Opoul-Perillos et Salses-le-Château, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan, ne menace plus "aucune habitation", ont précisé les pompiers qui restent "vigilants" de crainte que le vent tourne et se renforce dans l'après-midi.

Au total 350 pompiers ont été déployés sur cette zone depuis mardi, dont des renforts venus d'autres départements d'Occitanie et du Sud-Est pour lutter contre cet incendie, qui n'a pas fait de blessé.

Le préfet Etienne Stoskopf a précisé à la presse que 250 pompiers étaient encore sur place mercredi à la mi-journée. Il a ajouté que des enquêtes allaient être ouvertes du fait de la détection de huit départs de feu au total dans la seule journée de mardi.

Des avions bombardiers d'eau, dont des Canadair et des Dash, ont également été envoyés en renfort pour lutter contre ce sinistre, qui a motivé l'évacuation de 300 personnes de Salses-le-Château, dont 81 vacanciers du camping "Le Bois des pins" hébergés dans la salle polyvalente.

Les abords de ce camping, situé dans une pinède, ont été protégés et les installations n'ont subi aucun dégât, a constaté un photographe de l'AFP.

Les pompiers veillaient encore mercredi à ce que le sinistre ne s'étende pas à un terrain militaire situé sur la commune d'Opoul.

Par ailleurs, la préfecture a annoncé tôt mercredi matin la réouverture de l'autoroute A9, fermée par précaution la veille entre Leucate et Perpignan dans les deux sens en raison de la proximité de l'incendie. Mais plusieurs routes départementales menant à Opoul restent interdites à la circulation.

Trois autres feux de moindre ampleur, qui s'étaient déclarés près de Rivesaltes, à une dizaine de kilomètres au sud, ainsi qu'à Saint-Féliu d'Avall et à Cases-de-Pène, ont été éteints dans la nuit de mardi à mercredi, également selon les pompiers.

Plus d'une centaine de personnes, dont les habitations étaient menacées par le feu, avaient été évacuées mardi à Rivesaltes, où 90 autres pompiers avaient été mobilisés, tandis que la ligne ferroviaire avait été temporairement coupée.