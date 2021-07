Incendie de forêt dans l'Aude : près de 300 hectares brûlés, feu contenu

L'incendie de forêt qui s'est déclaré samedi à quelques kilomètres de Narbonne a été contenu et ne progresse plus, après avoir détruit entre 290 et 300 hectares, a indiqué dimanche à l'AFP le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

Les quelque 140 personnes évacuées samedi d'un camping, ainsi qu'une trentaine de personnes évacuées de leurs habitations, ont pu regagner leur camping ou leur domicile, a précisé de son côté la préfecture de l'Aude.

Quelque 200 pompiers restaient mobilisés dimanche matin pour tenter notamment d'éviter toute reprise de cet incendie "de pinède et garrigue" dans le massif de la Clape, entre Gruissan et Narbonne-Plage.

Environ 400 sapeurs pompiers avaient été mobilisés sur le terrain samedi. Les pompiers audois avaient reçu le renfort de collègues de plusieurs départements proches.

Des moyens aériens avaient également été déployés, à savoir neuf avions (six Canadair et trois Dash) et deux hélicoptères qui ont cessé d'intervenir à la tombée de la nuit.

Un hélicoptère a effectué une mission de reconnaissance dimanche matin, mais les avions n'avaient pas été réutilisés pour l'instant, a précisé le Codis.

Des averses ont facilité le travail des pompiers qui craignent toutefois qu'une reprise prévue du vent dimanche après-midi leur soit défavorable.