Incendie de Notre-Dame de Paris : intox et contre-vérités

>>>> Quelle est l'origine du feu ?

La photo de gauche circule depuis hier soir, certains laissant entendre que cette personne est à l'origine de l'incendie de Notre-Dame.

Il s'agit en réalité de la Vierge du trumeau du portail du Cloître, la seule grande statue de portail non détruite pendant la Révolution

1/ pic.twitter.com/Le4IXlipNb — AFP Factuel (@AfpFactuel) 16 avril 2019

>>>> Fallait-il utiliser des moyens aériens ?

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019

#NotreDame @PompiersParis Hélicoptère ou avion, le poids de l'eau et l'intensité du largage à basse altitude pourraient en effet fragiliser la structure de Notre-Dame et entraîner des dommages collatéraux sur les immeubles aux alentours. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 15 avril 2019

>>>> Les rosaces de Notre-Dame ont-elles été détruites ?

Photo de la rosace ouest de Notre-Dame de Paris prise le mardi 16 avril 2019, au lendemain de l'incendie ©AP / Thibault Camus

>>>> Les dons annoncés par de riches entrepreneurs ou des entreprises seront-ils défiscalisés ?

Ni les pompiers, ni les enquêteurs n'ont pour le moment communiqué d'information sur l'origine de l'incendie. Les premiers élements, et les nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux, indiquent que le feu a démarré dans les combles de la cathédrale.Et, moins de 24 heures après le feu, difficile d'imaginer que des éléments prouvant telle ou telle théorie ont pu être découverts dans les décombres de l'édifice. L'enquête a été ouverte pour "destruction involontaire par incendie" et le procureur de Paris Rémy Heitz indique que "rien dans l'état (actuel) ne va dans le sens d'un acte volontaire".Certains sites d'extrême droite ont pourtant, dès lundi soir, relayé l'idée d'un acte criminel. Un cadre du parti Rassemblement national interprétant même incorrectement une information mise en avant par le site "fdesouche". Se basant sur des propos tenus sur la chaîne d'information française LCI, Jean Messiha évoquait "deux départs de feu", accréditant ainsi l'hypothèse d'un incendie volontaire.En réalité, aucun journaliste de LCI n'a donné une telle information. Dans la vidéo mise en ligne par le fondateur de "fsouche" lui-même, on entend le présentateur David Pujadas donner l'état de la situation à 19h41, soit environ une heure après le début de l'incendie, et affirmer, sur la base d'une image en direct, filmée à plusieurs kilomètres de distance : « on ne voit pas comment cette flèche pourrait être sauvée étant donné l’intensité du foyer qui s’y développe, mais qui menace aussi l’édifice par ailleurs. On le distingue nettement, il y a au moins deux foyers : ailleurs, c’est la charpente, c’est le toit de Notre-Dame de Paris qui brûle. »Le journaliste n'évoque donc pas deux "départs" de feu, mais deux "foyers". Après une heure d'incendie, les flammes se sont propagées et touchent plusieurs parties de la charpente.Une autre publication a été relayée à de nombreuses reprises. Même si la page Facebook en question revendique du "fun et de l'humour", la photo a été prise au sérieux par de nombreux internautes. Elle semble montrer une personne présente sur l'échafaudage du toit au moment de l'incendie.Un rapide décryptage de l'Agence France Presse permet de voir que cette personne est en réalité une statue surplombant la façade nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris.Le président américain Donald Trump a été le premier, dans un message Twitter, a suggérer aux pompiers de faire appel à des "avions bombardiers d'eau" pour éteindre l'incendie.Les spécialistes ont rapidement expliqué que la largage d'une très grande quantité d'eau (6000 litres, soit 6 tonnes) par un Canadair ou un hélicoptère aurait pu faire plus de mal à l'édifice que de bien. Le poids de l'eau aurait pu mettre à mal une partie de la structure. Par ailleurs, le largage de l'eau n'est pas une opération suffisament précise pour être certain de n'atteindre que la cathédrale et pas un bâtiment voisin ou des personnes se trouvant au sol.Ce tweet -aujourd'hui supprimé- d'un compte qui se présente comme d'information affirmait dès lundi soir que les trois rosaces nord, ouest et sud "ont explosé et disparu dans l’incendie". Avant d'être supprimée, cette information a été partagée plusieurs milliers de fois.Pourtant, il suffit de regarder les nombreuses photos du monument prises depuis ce mardi matin pour constater que les rosaces en question sont toujours en place.Le porte-parole de Notre-Dame confirme que "les vitraux n'ont pas été touchés. Les trois belles rosaces de Notre-Dame, qui datent des XIIe et XIIIe siècles n’ont pas bougé", a pu constater André Finot sur place. Ce sont des vitraux du XIXe siècle, beaucoup moins importants dans notre imaginaire, qui ont pu être touchés, mais pas les joyaux du XIIIe siècle. C’est un peu un miracle."Une information confirmée encore par monseigneur Patrick Chauvet, le recteur-archiprêtre de la cathédrale, qui ajoutait sur France Inter qu'une de ces "rosaces allaient peut-être devoir être démontée" afin déviter qu'elle ne tombe.De nombreuses voix annoncent déjà des dons pour financer les travaux de recontruction. Des groupes comme Total, LVMH (et son propriétaire Bernard Arnault), L'Oréal (et la famille Bettencourt) ou la société d'investissement du milliardaire français François-Henri Pinault ont promis des montants de 100 millions d'euros ou plus.Cette générosité bénéficiera d'un avantage fiscal grâce à une loi votée en 2003 sous l'impulsion du ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Aillagon. Le mécénat culturel offre une réduction d'impôt à hauteur de 60% du montant du don pour les entreprises, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes. Mieux, si le versement dépasse cette limite, l'entreprise peut étaler sa réduction d'impôt sur les cinq années suivantes.Les donateurs pour Notre-Dame pourraient même bénéficier d'une réduction fiscale encore plus importante. Si la cathédrale était amenée à être classée "Trésor national", ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la déduction atteindrait 90% du don. Cette disposition permet au bénéficiaire de ne verser, au final, que 10% du montant total de son don. C'est donc l'Etat qui prend le reste à sa charge.Ce mardi 16 avril, le ministre de la Culture a justement assuré que le gouvernement allait étudier un dispositif spécifique à mettre en oeuvre.En 2017, entreprises et particuliers français avaient versé près de 4 milliards d'euros de mécénats culturels, selon le ministère de la Culture.