Incendie en Californie : le bilan passe à 42 morts

Le bilan du «Camp Fire» en Californie est passé à 42 morts lundi soir, l'incendie de forêt largement le plus meurtrier de l'histoire de cet Etat américain, et qui était encore loin d'être contenu. «Jusqu'à présent, les restes de 13 nouvelles personnes ont été découverts, ce qui porte le nombre total des morts à 42. Si je comprends bien, il s'agit de l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire» de la Californie, a déclaré le shérif du comté de Butte, Kory Honea.

Le «Camp Fire», qui fait rage depuis jeudi au nord de la ville de Sacramento, a donc désormais fauché plus de vies que le «Griffith Park Fire» (29 morts vers Los Angeles en 1933). Et même s'il est difficile d'être catégorique en raison des failles et faiblesses des relevés, ce feu de forêt est vraisemblablement le plus meurtrier qui ait sévi aux Etats-Unis depuis un siècle, depuis le «Cloquet Fire» où avaient péri environ 1000 personnes dans le Minnesota, en 1918.