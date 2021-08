Incendies en Algérie : la solidarité au coeur du dispositif de secours

Les terres sont calcinées à perte de vue. Dans le nord de l’Algérie, la Kabylie est particulièrement touchée par une série d'incendies. Les secours interviennent jour et nuit dans cette région située à 100 kilomètres à l’est d’Alger.

En quelques jours, 42 civils et 28 militaires ont perdu la vie selon le pouvoir. La région autour de Tizi Ouzou a payé le plus lourd tribut. Sur ce territoire, les villageois ont été évacués à la hâte, ils n’ont donc pas eu le temps d’emporter l’essentiel. Pour les aider, un élan de solidarité s’est créé entre Algériens. Eau, vêtements mais également nourriture sont collectés et distribués par la population.

Les réseaux sociaux ont permis aux Algériens de s’organiser. Des citoyens laissent leurs numéros de portable et se proposent de transporter les dons au plus près des victimes. “Lait pour bébé, lampe, piles, couches… on passera les récupérer, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer” ou encore “thon, biscuits, pains… on vient les prendre même chez vous” indiquent ces messages laissés sur les réseaux sociaux.

‼️Sur Alger si quelqu’un possède des grosses quantités de glaçons, camion réfrigérant, autre moyen n’hésitez pas à contacter les pages ‼️ yamna, ihcene, ect #AlgerieBrule pic.twitter.com/ly9bCQSjk7 — (@moh_alg2) August 11, 2021

Dans toute l’Algérie, l’émotion est grande et la solidarité est au rendez-vous. Des vidéos de collecte mais aussi de distribution sont diffusées sur les réseaux sociaux. Par exemple, à Alger, des jeunes ont préparé l’envoi d’un camion rempli d’eau.

Et sur le front des incendies, le pays vient de recevoir le renfort de deux bombardiers d’eau loués auprès de l’Union européenne. La France, a fait savoir par la voix d’Emmanuel Macron que deux canadaires sont arrivés le jeudi 12 juillet 2021 pour prêter “main forte aux secours et faire face aux terribles incendies auxquels l’Algérie est confrontée depuis plusieurs jours”.

Les deux Canadairs envoyés par la France en soutien au peuple algérien viennent d’arriver sur place. Ils prêteront main forte aux secours pour faire face aux terribles incendies auxquels l’Algérie est confrontée depuis plusieurs jours. https://t.co/fJGR1UismW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2021

Alors que le pays fait face à une vague de chaleur, la lutte contre les feux s’avère difficile car des vents violents attisent les flammes. Du côté des enquêtes, les autorités précisent que quatre “pyromanes” ont été interpellés, sans plus de détails. Et la tension est forte, un jeune homme accusé de pyromanie a été battu à mort.