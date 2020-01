Incendies en Australie: 24 morts, des dégâts très importants

Les feux de forêt d'une ampleur et d'une violence sans précédent qui dévastent des régions entières de l'Australie ont fait une 24e victime et des "dégâts considérables", ont indiqué dimanche les autorités, au lendemain d'une nouvelle journée marquée par des conditions météorologiques catastrophiques.

Des centaines de propriétés ont été détruites et un homme est mort alors qu'il essayait de sauver la maison d'un ami, tandis que le pays connaissait samedi l'une des pires journées depuis le début des incendies en septembre.

Dans le sud-est du pays, le ciel est devenu noir et des cendres sont tombées sur des populations isolées.

"Nous sommes en territoire inconnu", a déclaré Gladys Berejiklian, la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud.

"Nous ne pouvons pas faire comme si c'était quelque chose que nous avons déjà vécu. Ce n'est pas le cas", a-t-elle dit. Et de prévenir: "Plusieurs villages qui n'avaient jamais connu de menace de feu de brousse risquent d'être complètement anéantis".

L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, la région la plus peuplée, et ordre a été donné vendredi à plus de 100.000 personnes d'évacuer dans trois Etats.

- Températures record -

Samedi, Sydney a enregistré samedi des températures record, avec 48,9 degrés relevés à Penrith, dans la banlieue ouest.

La ville la plus peuplée d'Australie, qui compte plus de cinq millions d'habitants avec son agglomération, est menacée de coupures de courant après la destruction par les feux de deux postes électriques, et les autorités ont appelé les habitants à restreindre leur consommation d'électricité.

A Canberra, la température a atteint 44 degrés, un chiffre également sans précédent, selon un porte-parole des services météorologiques australiens.

Face à l'ampleur de la situation, le Premier ministre Scott Morrison a appelé la veille 3.000 militaires réservistes à se déployer, une mobilisation jamais vue, alors qu'une surface équivalente à deux fois la Belgique a d'ores et déjà brûlé.

Une annonce critiquée par le chef des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, qui a déclaré n'en avoir eu vent que dans les médias.

"Nous avons passé une bonne partie de la journée d'hier à essayer d'y voir plus clair", a regretté, "déçu et frustré", l'homme qui est le visage des secours dans cet Etat le plus peuplé d'Australie.

La reine Elizabeth II a envoyé dimanche un message de condoléances au gouverneur général d'Australie, son représentant dans le pays, dans lequel elle se dit "profondément attristée" par les incendies, et remercie les services d'urgence "qui mettent leur propre vie en danger" pour aider la population.

Des personnalités se sont par ailleurs engagées ou ont recueilli des millions de dollars pour soutenir les pompiers et les communautés touchées par les incendies, à l'image de la chanteuse américaine Pink qui a tweeté samedi qu'elle faisait un don de 500.000 dollars américains.

Ou de l'actrice australienne Nicole Kidman qui a fait cette même promesse de don. "Le soutien, les pensées et les prières de notre famille accompagnent tous ceux qui sont touchés par les incendies partout en Australie ", a-t-elle écrit sur Instagram. "Nous donnons 500.000 dollars aux services d'incendie qui font et donnent tous beaucoup en ce moment".