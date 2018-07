Incendies en Grèce : au moins 79 morts et plus de 180 blessés

Mati n'offre plus aujourd'hui qu'un sombre paysage.

La station balnéaire grecque a été ravagée par les flammes. Ceux qui ont survécu aux incendies restent aujourd'hui choqués

"On s'est enfermé dans notre maison, on a fermé les volets, on avait mis des serviettes sur nos visages. L'enfer a duré une heure. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que l'on a vécu."

Témoignagne d'une personne évacuée

Certains résidents, qui ont tenté de fuir en voiture, ont été pris au pièges dans leur véhicule. D'autres ont trouvé refuge dans la mer : "On est resté 2 heures et demi dans l'eau dans le noir et dans la fumée, il y avait des enfants et des personnes agés"



Mais beaucoup n'ont pu échapper aux flammes attisées par des vents violents qui ont rapidement encerclé Mati et Rafina, la station balnéaire voisine, à environ 40 km d'Athènes.



Le bilan s'est encore alourdi ce mercredi : plusieurs dizaines de morts et près de 200 blessés.



Les recherches continuent pour retrouver les nombreuses personnes portées disparues . La Grèce est sous le choc, le Premier ministre a annoncé 3 jours de deuil national. Les autorités ont déclaré qu'elles prendraientt en charge les obsèques des victimes.



Dans le pays on craint un bilan beaucoup plus lourd que celui des incendies de 2007, qui avaient tué 77 personnes. Aujourd'hui on s'interroge aussi sur les origine de ces incendies, 15 départs de feu simultanés. Une enquête a été lancée .