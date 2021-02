Inceste : que dit la loi au Canada, en France, en Belgique et en Suisse ?

Des vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d’enfant. Des enfances volées lors de vacances en famille, ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Aujourd’hui, la parole se libère. Grâce au courage. pic.twitter.com/etHFUU4eRh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 23, 2021

C'est la face cachée d'un homme habitué des cercles du pouvoir. C'est un professeur de droit respecté, un intellectuel issu d'une grande famille de gauche. Cet homme pourtant admiré et adoré de son cercle familial aurait violé pendant plusieurs mois son beau-fils. Quatre semaines après sa publication, le récit de Camille Kouchner, la soeur de la victime, "La Familia Grande", continue de susciter l'effroi. Et ceci jusqu'au sommet de l'Etat.Le président français Emmanuel Macron a tenu à saluer "le courage d’une sœur qui n’en pouvait plus de se taire" mais aussi "de milliers d’autres témoignant de leur vie brisée. [...] On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seuls."Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le président français annonce "son intention d’adapter la législation française pour mieux protéger les victimes d’inceste et de violences sexuelles".



Que dit la loi en France ?

En France, la loi est très claire. L’article 222-31-1 donne une définition en quatre lignes : "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait."



En France, il est interdit d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Depuis 2016, la mention d'inceste est inscrite dans le code pénal. Un crime sexuel peut être aggravé s’il est commis par un ascendant, et dans le cas d'inceste.

Cette inscription a surtout un effet symbolique. La loi sanctionnait déjà, avant cette date, les relations sexuelles au sein de la famille. Mais "on voulait que l’inceste soit désigné comme un crime à part entière, différencié du viol et de l’agression sexuelle", expliquait en novembre 2020 au journal Le Monde Isabelle Aubry, présidente et fondatrice de l’association Face à l’inceste



Quels sont les peines ?



Le viol commis sur un enfant de moins de quinze ans peut être puni jusqu'à 20 ans de prison, qu'il s'agisse ou pas d'une relation incestueuse.



Toutes les autres infractions sexuelles sont en général sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par "un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime".



En fonction de l’âge de la victime, les sanctions et amendes sont plus ou moins lourdes allant de sept à vingt ans de réclusion et de 75 000 à 150 000 euros d’amende.

Quel est le délai de prescription ?

En 2018, la loi du 3 août – dite loi Schiappa - porte le délai de prescription pour le crime de viol sur mineur à trente ans à compter de la majorité de la victime, contre vingt ans auparavant. En revanche, au grand dam des associations de protection de l’enfance, la présomption de non-consentement à une relation sexuelle avec un adulte, un temps envisagée par le gouvernement, n’est finalement pas retenue. La députée LREM, Alexandra Louis, propose de porter le délai de à 40 ans.

Que dit la loi en Belgique ?

En Belgique, l’inceste n’est pas inscrit, en tant que tel, dans le Code pénal. Actuellement, seul le Code civil interdit l’inceste, dans le cadre d’un mariage entre un père et sa fille ou un frère et une sœur par exemple. Le Code pénal, lui, parle de viol ou d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il est commis par un ascendant et une personne qui a autorité sur la victime.



Les associations se battent pour qu’il soit reconnu car, comme l’explique à la RTBF (Radio télévision belge francophone) Lily Bruyère, coordinatrice de SOS inceste, "au niveau symbolique, il est très important d'écrire et de stipuler qu'un enfant ne peut consentir à un acte sexuel avec un adulte. C'est indispensable de le dire car actuellement, la question du consentement est essentielle."

Quelles sont les peines encourues ?

Les peines vont de 10 à 15 ans pour "l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis. La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle" (selon l’article 372 du Code pénal belge).



En outre, en cas de viol (article 375 du Code pénal belge), "le fait que l’infraction soit commise par un ascendant, adoptant, descendant, frère, sœur, personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, constitue une circonstance aggravante (article 377)."



Les peines varient en fonction de l'âge de la victime. En cas de viol, si le jeune a 16 ans accomplis, la peine est de dix à quinze ans. Entre quatorze et seize ans, l'agresseur peut avoir une peine de quinze à vingt ans de réclusion. Si la victime est un enfant de moins de dix ans, la peine encourue est de vingt à trente ans de réclusion.



Quel est le délai de prescription ?

Dans le cas de l'inceste, le délai de prescription est de 15 ans après la majorité. Une victime peut donc porter plainte jusqu'à l'âge de 33 ans.



Amnesty International fait remarquer que la loi belge présente des lacunes. "En premier lieu, la notion de consentement n’est pas précisément définie par la loi et représente donc un flou juridique. Souvent, elle reste d’ailleurs mal comprise."



Que dit la loi en Suisse ?

En Suisse, contrairement à la Belgique et la France, le Code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, qui fait partie des infractions à la famille. En outre, il condamne au titre des infractions contre l'intégrité sexuelle tout acte d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans.



L'article 213 condamne l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants ou entre frères et sœurs, quel que soit le lien de parenté (même s'il n'y a pas de liens de sang comme par exemple en cas de deuxième union d'un des parents).

Quelles sont les peines encourues ?

L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans.



Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou de viol.



La contrainte sexuelle est, selon les cas, punie d'une peine de réclusion de dix ans au plus ou d'une peine d'emprisonnement. Le viol, quant à lui, est sanctionné par une peine de réclusion de dix ans au plus.

Quel est le délai de prescription ?

Dépénaliser l'inceste ? Polémique en Suisse en 2010

En Suisse, en 2010 la Confédération débattait sur une proposition de révision du Code pénal pour



La chambre confédérale estimait que l'inceste était un interdit fort et qu'il n'était donc pas nécessaire de le régir par la loi : "L'inceste est à la fois un tabou et un interdit utile, une valeur de civilisation qui fonde la structure de parenté, distingue le moi, le nous, l'autre et structure l'identité. [...] Les psychiatres aussi ne peuvent accepter les attaques contre les liens de parenté et de filiation et savent les dangers que constituerait la disparition de grands-parents paternels et maternels distincts. "



La proposition avait suscité un âpre débat, comme on peut le voir dans cette émission de nos confrères de la Télévision suisse romande (TSR) de février 2011. Finalement, l'inceste n'a pas été dépénalisé.

Que dit la loi au Canada ?

Quelles sont les peines encourues ?

Quel est le délai de prescription ?

La loi en France est-elle suffisante pour prévenir les violences sexuelles sur les enfants ?



Jean-Luc Viaux (qui vient de publier



Dans l'inceste, nous explique-t-il, "ce n'est pas la problématique du viol et du consentement qui sont en cause mais la problématique d'alliances interdites". Il cite le secrétaire d'Etat français en charge de l'Enfance, Adrien Taquet, qui interrogé par l'hebdomadaire français



Jean-Luc Viaux souligne également que "l'âge chronologique ne veut rien dire." La loi parle de maturité sexuelle et donne au magistrat la latitude d'évaluer le consentement mais "un jeune peut avoir 25 ans et en termes de développement psychologique en avoir 12. Il existe des outils de mesure du développement qui nous apprennent que l'âge chronologique ne veut rien dire."



M. Viaux a travaillé toute sa vie dans le domaine de la protection de l'enfance, il a aussi été conseil auprès des tribunaux et donné des cours à l'Ecole de la magistrature pour former les futurs juges aux questions de maltraitance des enfants. Selon lui, fixer un âge pour la maturité sexuelle ne règlera pas la question. "Il y a en France deux à trois millions de personnes déficientes. A trente ans, elles ont toujours un âge mental de cinq. Donc si leur papa, ou leur oncle ou leur frère leur propose des rapports sexuels, même si elles sont "consentantes", n'ont pas les moyens de dire "non" ni même de comprendre qu'elles peuvent dire non. Des histoires comme celles-là, j'en ai des milliers dans le cadre de mon travail à la protection de l'enfance."



