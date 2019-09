Incident sur une cuve de chlore à Ajaccio: 15 personnes incommodées

Un incident survenu mercredi sur une cuve de chlore d'une station d'épuration d'Ajaccio a entraîné l'intoxication de 15 personnes et la mise en oeuvre pendant plusieurs heures de mesures de confinement dans un large périmètre incluant deux écoles.

"Il y a eu un mélange chimique entre du chlore et de la javel qui a (provoqué) une réaction chimique d'explosion", a précisé à l'AFP le maire sans étiquette d'Ajaccio Laurent Marcangeli.

Après cet incident survenu en fin de matinée, huit personnes ont été évacuées par les secours à l'hôpital d'Ajaccio et sept autres s'y sont rendues par leurs propres moyens, selon Guillaume Lericolais, directeur de cabinet de la préfète de Corse: elles souffraient "d'irritations - des yeux qui pleurent, du nez et de la gorge qui piquent - mais pas d'intoxication lourde".

Parmi ces personnes légèrement intoxiquées, "plusieurs agents de Kyrnolia, l'opérateur d'eau et d'assainissement de l'agglomération, ont été affectés", a également indiqué le maire, évoquant "cinq ou six agents" dont "les jours ne sont pas en danger et qui devraient rester sous surveillance pendant 24 heures".

"L'entreprise et les sapeurs-pompiers sont en train de manoeuvrer pour mettre le site définitivement hors risque. La situation est en voie d'être maîtrisée", a insisté le maire dans l'après-midi. "Des opérations de pompage du produit sont en cours", a précisé de son côté M. Lericolais vers 17H00, peu de temps avant que le confinement des populations ne soit levé. Un périmètre de sécurité de 200 mètres était maintenu en fin de journée autour de la station pour permettre la poursuite des opérations.

"Les choses sont parfaitement sous contrôle", a rassuré la préfète de Corse, Josiane Chevalier, lors d'un point presse sur les lieux, après avoir annoncé une enquête administrative pour faire la lumière sur les causes de l'incident.

- Pas de pollution en mer -

Sur place des pompiers en combinaison intégrale orange sont entrés dans la station, assistés d'un camion spécialisé dans les "risques technologiques". "Les autorités circulent avec des mégaphones pour appeler les riverains à rester confinés", avait décrit en début d'après-midi à l'AFP Pascal, employé d'un restaurant de plage situé dans le périmètre de confinement. Lui-même n'a pas senti d'odeur de chlore et son établissement, du fait des accès bloqués, n'accueillait pas de clients.

"Il n'y a pas de dégât matériel dans la station et il n'y a pas eu de rejet de produits chimiques en mer", a aussi assuré M. Marcangeli, précisant que "plusieurs plages avaient été fermées à titre préventif" et que "des tests de l'eau de baignade (seraient) réalisés par précaution".

Mme Chevalier a également écarté tout souci "au niveau de la pollution marine (...) puisque tout est resté cantonné à l'intérieur de la structure": "au niveau de l'environnement, c'est plus une pollution olfactive sachant que pour le chlore on est très loin du seuil maximal".

Par précaution, la préfecture maritime a néanmoins annoncé vers 17H que "les émanations de chlore avaient nécessité l'établissement d'un périmètre de sécurité, à terre et en mer". Le mouillage, la plongée sous-marine et la navigation de tout engin ou personne sont interdits dans une zone en mer d'un rayon de 300 mètres autour de la station d'épuration située en bord de mer, face au cimetière marin d'Ajaccio, a précisé la préfecture maritime.

Le chlore est un gaz très réactif qui peut affecter le système respiratoire s'il est inhalé.