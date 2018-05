Incidents Ajaccio-Le Havre: Edouard Philippe "consternÃ©", juge que "le football a perdu"

Édouard Philippe s'est dit mardi "consterné" par les incidents qui ont émaillé la rencontre entre Ajaccio et Le Havre disputée dimanche, et a estimé que "le football a perdu" à cette occasion.

"Comme une immense majorité de Français j'ai été consterné par ce que j'ai vu", a déclaré le Premier ministre et ancien maire du Havre lors de son Facebook Live hebdomadaire.

"Consterné par l'enchaînement des faits, consterné par la violence et la brutalité de l'arrivée au stade des joueurs havrais vendredi soir, consterné par la violence, la tension qui a régné aux abords du stade et dans le stade dimanche soir", a-t-il poursuivi en dénonçant "les pressions, les violences et insultes qui ont émaillé l'ensemble du match".

Vendredi soir le bus des Normands avait été caillassé, des insultes racistes proférées, et le match a été reporté de deux jours, sur décision préfectorale. Dimanche soir le match rejoué a connu cinq exclusions et une bagarre sur le terrain.

"Ce qui est inacceptable, c'est la violence, c'est l'insulte raciste. Ce qui est inacceptable c'est un niveau de brutalité et d'imbécillité qui n'a rien à voir avec le football", a insisté le Premier ministre.

Selon Édouard Philippe, qui était interpellé par une internaute sur la question, "tout le monde est perdant" à l'issue de ce match de pré-barrage afin de monter en Ligue 1, remporté par Ajaccio (2-2, 5-3 aux t.a.b.).

"Ajaccio a perdu d'une certaine façon, le prochain tour de barrage (contre Toulouse mercredi, ndlr) se fera dans des conditions plus difficiles et dans un stade à huis clos (à Montpellier, ndlr). Ce n'est pas le football. Le football a perdu", a-t-il jugé.

M. Philippe a par ailleurs tenu à "saluer les joueurs havrais car ils ont fait preuve d'une très grande retenue", selon lui.

"J'ai hâte de lire toutes les choses qui seront publiées par la Ligue (de football professionnel, ndlr) notamment pour expliquer l'ensemble des décisions qu'elle a prises. C'est difficile à comprendre pour plein de gens de bonne foi", a-t-il encore glissé.