Incidents en marge du concert d'une star congolaise à Paris: 51 gardes à vue samedi

Le parquet de Paris a indiqué à l'AFP que "51 gardes à vue étaient en cours samedi matin" suite aux manifestations et aux incendies intervenus vendredi gare de Lyon à Paris en marge du concert de la star congolaise Fally Ipupa.

Le chanteur de rumba congolaise, accusé d'être proche du pouvoir en place en République démocratique du Congo (RDC), ne s'était pas produit en France depuis des années, par peur de débordements. Avant le début de son concert à l'AccorHotels Arena, de multiples incidents ont éclaté vendredi en début de soirée aux abords de la gare et du quartier proche de Bercy.

Plusieurs scooters et poubelles ont été incendiés, dégageant d'épaisses volutes de fumée dans la zone. Envahie par les fumées, la partie souterraine de la gare a été évacuée par précaution et le trafic des métros et RER a été perturbé.

Vers 18H30, les feux ont été maîtrisés par les pompiers et une trentaine de véhicules, surtout des deux-roues, entièrement carbonisés, avait constaté une journaliste de l'AFP.

La préfecture de police avait placé le concert sous haute surveillance, en interdisant les multiples manifestations prévues par les opposants. Mais depuis plusieurs jours, la bataille d'opinions faisait rage sur Twitter autour de la venue du chanteur.

Les premières interpellations de manifestants bravant l'interdiction ont débuté dès la mi-journée. A 23H00, 71 personnes avaient été interpellées, selon la préfecture, qui a dénoncé le "comportement scandaleux" de certains manifestants qui ont entravé l'action des pompiers.

Le "meneur des incendiaires" fait partie des personnes interpellées, avait précisé une source policière.