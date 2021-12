Incidents lors de la finale de l'Euro-2020: un "échec collectif" (rapport)

Les incidents survenus lors de la finale de l'Euro-2020, lorsque des centaines de supporters anglais sans ticket avaient envahi le stade de Wembley, auraient pu provoquer des morts, a conclu un rapport indépendant publié vendredi, soulignant un "échec collectif" à anticiper les risques.

L'UEFA avait infligé un match à huis clos ferme et un avec sursis à l'Angleterre, ainsi qu'une amende de 100.000 euros à la Fédération anglaise, en raison du comportement violent de supporters anglais avant et pendant la finale de l'Euro-2020 perdue contre l'Italie.

Des centaines de supporters sans billet avaient notamment forcé les portes du stade de Wembley pour assister au match, et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avaient montré de violentes agressions dans les couloirs du stade.

Un rapport indépendant mené par la baronne Louise Casey a indiqué vendredi qu'au total, quelque 2.000 personnes étaient entrées de force dans le stade. Sans désigner des responsables, le rapport conclut qu'il y a eu un "échec collectif à anticiper les risques" posés par ce match organisé le 11 juillet.

Il dénonce le comportement d'une "large minorité de supporters anglais", certains sous l'emprise de drogue ou d'alcool, qui ont mis "imprudemment des vies en danger" et qui "auraient pu entraîner des blessures ou même la mort".

Un manque d'agents de sécurité expérimentés en raison de la pandémie face à une foule de plus de 6.000 supporters sans tickets particulièrement agressifs, une absence de fan zones pour célébrer la première qualification de l'Angleterre dans une finale majeure depuis 1966, un pays en train de sortir de plusieurs mois de restrictions liées au coronavirus... Ces facteurs, et d'autres, ont contribué à créer une situation chaotique, souligne le rapport.

Dans ses conclusions, Mme Casey suggère au gouvernement de créer une catégorie spéciale de matches d'importance nationale, où la sécurité et les restrictions sur la consommation d'alcool seraient renforcées.

Elle recommande également des sanctions plus sévères pour toute personne impliquée dans des incidents liés au football et de plus amples efforts pour éradiquer le hooliganisme et le racisme dans ce sport. Après la défaite de l'équipe d'Angleterre face à l'Italie, les joueurs noirs Jadon Sancho, Bukayo Saka et Marcus Rashford avaient été la cible d'une avalanche d'attaques racistes sur les réseaux sociaux.

A la suite des attaques racistes contre les trois joueurs, le Premier ministre Boris Johnson avait annoncé son intention d'interdire de stade les supporters ayant proféré des insultes racistes en ligne.

Réagissant à la publication du rapport, le directeur général de la Fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham, a affirmé "accepter pleinement ses conclusions", renouvelant les excuses de la FA "pour la terrible expérience que beaucoup ont subie à Wembley lors de ce qui aurait dû être une soirée historique".

Il a assuré que les leçons tirées de cet examen "permettront aux fans de vivre une bonne expérience lors des grands événements internationaux à Wembley, comme ils le font depuis de nombreuses années."

La police métropolitaine de Londres a elle aussi exprimé ses "regrets de ne pas avoir pu faire plus pour empêcher que ces scènes ne se déroulent."

Elle a expliqué dans un communiqué que les policiers et les agents de sécurité avaient été confrontés à "des défis sans précédent et à des niveaux de violence inacceptables".