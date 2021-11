Incidents OM-OL : qui décide de l’arrêt d'un match en France ?

Qui a décidé d'arrêter le match ? La LFP accuse le préfet d'avoir fait pression sur l'arbitre pour reprendre la rencontre. AP Photo/Laurent Cipriani

2. Près d’1heure après, la @LFPfr se défausse et publie un communiqué disant que la décision de reprise émanait du préfet du Rhône. FAUX. Cette décision a été prise par l’arbitre en présence des autorités et des présidents de club. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 21, 2021

Qui décide ? L'arbitre ou le préfet ?

L'heure des comptes a sonné pour l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas. L'OL écope d'un match de huis clos total de son stade à titre conservatoire apres le jet de bouteille qui a visé le joueur marseillais Dimitri Payet.La LFP, la Ligue de Football Professionnel dans son communiqué rappelle que la sécurité des matchs relève de la responsabilité du club recevant et des autorités locales.Durant deux heures, après l'agression dont a été victime Dimitri Payet, les acteurs et les spectacteurs sont restés dans le stade. L'animateur du stade a un temps annoncé la reprise du match. Le président de l'OL Jean-Michel Aulas déclarait que l'arbitre qui avait dans un premier temps mis fin au match juste après l'agression dont a été victome Dimitri Payet, avait changé d'avis.L'arbitre de la rencontre Ruddy Buquet a réaffirmé plusieurs fois, notamment au micro d'un des difuseurs, Amazon Prime, qu'il n'avait jamais décidé de reprendre le cours du match.La LFP, de son coté, accuse les autorités locales, notamment le prêfet du Rhone d'avoir voullu reprendre le déroulé de la rencontre. "La Ligue regrette dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille par le Préfet de région comme c’était déjà le cas pour AS Saint-Etienne – Angers SCO", peut-on lire dans le communiqué de la Ligue.Cette affirmation est contestée dans la foulée lors par la préfecture de Rhône dans une série de tweet. "La LFP se défausse et publie un communiqué disant que la décision de reprise émanait du préfet du Rhône. FAUX. Cette décision a été prise par l’arbitre en présence des autorités et des présidents de club. » Précisant ensuite : « L’arbitre invite ensuite les autorités et les présidents de clubs dans son vestiaire pour dire qu’il change d’avis et qu’il stoppe la rencontre. "Qui décide donc de l'arrêt d'un match ? Selon l'article 549 du Règlement des Championnats de France,"un match peut être interrompu, à plusieurs reprises, par l’arbitre, pour une durée indéterminée, en raison d’incidents graves pouvant entraîner ou non un retour des joueurs ou de l’équipe arbitrale aux vestiaires."L'arbitre est donc décisionnaire. Mais, toujours selon l'article 549, il doit consulter les "représentants des autorités publiques".L’arbitre de la rencontre est donc tenu d’écouter l’avis des pouvoirs publics pour prendre sa décision ce qui a peut-être allongé la durée d’officialisation de la fin du match. Lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM le 22 août dernier, Dimitri Payet avait également été victime d'un jet de bouteille.L'arbitre avait dans un premier temps suspendu la rencontre. Le préfet avait demandé à l'arbitre de maintenir la rencontre craignant des débordements et un envahissement du terrain. L'arbitre devant un représentant de l'Etat et la présence d'un magistrat du parquet représentant la loi, s'était incliné.