Inde : 324 morts dans des inondations

L'État du Kerala, vu du ciel, est noyé sous les eaux. Au sol, les rues sont devenues des rivières. La circulation dense de voitures et de deux roues a disparu. Partout, c'est un va et vient constant de bateaux.



À bord, des sinistrés, femmes, enfants et personnes âgées. Les moins chanceux doivent se débrouiller seuls pour atteindre l'un des 1500 sites de secours mis en place par le gouvernement.



Dans la région, plus d'électricité ni de moyens de communication. Les réseaux téléphoniques et internet sont coupés. Appelée en renforts, l'armée prête main forte. Avec 500 soldats supplémentaires mobilisés, des hélicoptères et des navires évacuent les sinistrés, souvent réfugiés sur les toits de leur maison.



Le Kerala est habitué à la mousson et ses fortes pluies mais l'inhabituelle intensité des précipitations cette année les ont pris par surprise.



Les dégâts matériels sont énormes dans cet État aussi peuplé que touristique : plus de 10 000 kilomètres de routes ont été endommagés ou détruits, les barrages et réservoirs menancent de déborder... et l'aéroport international restera fermé jusqu'au 26 août. Un bilan provisoire du gouvernement fait état de 324 morts et plus de 200 000 personnes évacuées.



Ce vendredi 17 août, les autorités ont de nouveau mis en garde la population. Tous les districts du Kerala restent donc en alerte rouge : de nouvelles pluies torrentielles sont attendues.