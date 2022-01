Inde: des dizaines de tortues mortes, probablement empoisonnées

Un empoisonnement intentionnel est probablement à l'origine de la mort de dizaines de tortues dans un lac près de Bombay, ont avancé dimanche auprès de l'AFP des experts indiens de la faune sauvage.

Les agents de protection de la nature ont été avertis de l'incident après qu'un responsable politique local leur eut demandé d'enquêter sur une odeur nauséabonde autour du plan d'eau de Kalyan, à environ 50 kilomètres à l'est de la capitale indienne du divertissement.

Suhas Pawar, du groupe de conservation Wild Animal and Reptile Rescue, a annoncé que 57 tortues de l'espèce du trionyx à clapet avaient été tuées et que six autres avaient été sauvées.

Les habitants ont probablement tué les reptiles pour les empêcher de manger les poissons qu'ils élevaient illégalement dans le lac, a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

"L'incident fait l'objet d'une enquête maintenant, une analyse post-mortem et scientifique révélera la cause exacte de ces décès", a précisé M. Pawar.

Selon cet expert, les restrictions imposées contre le Covid-19 au cours des deux dernières années ont vraisemblablement entraîné une augmentation de la population locale de tortues.

"Les restrictions de l'activité humaine ont probablement augmenté les stocks de poissons dans le lac et ces tortues se sont multipliées en s'en nourrissant, ce qui a provoqué la colère de certains habitants", a déclaré M. Pawar.

Les trionyx à clapet ne sont pas particulièrement rares mais ils constituent une espèce protégée par la loi sur la protection de la vie sauvage.