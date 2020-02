Inde : des toilettes itinérantes pour femmes

Comme bien des femmes indiennes, l'étudiante Suvarna Dongare redoute les longs trajets à faire pour aller au petit coin, les toilettes publiques propres et sécurisés se faisant rares en Inde.



Elle a donc été agréablement surprise de découvrir, dans un parc de Pune, l'un de ces vieux bus repeints en rose et reconvertis en toilettes mobiles pour femmes par un duo d'entrepreneurs, qui les garent en divers lieux de cette ville de l'ouest de l'Inde.

"Je suis allée au parc et j'avais urgemment besoin d'aller aux toilettes. Ces toilettes sont très confortables et donnent un sentiment de sécurité", décrit la jeune femme de 18 ans.



Pour la modeste somme de cinq roupies (6,4 centimes d'euro), n'importe quelle femme peut monter à bord pour utiliser les toilettes, allaiter des bébés ou encore acheter des couches ou serviettes hygiéniques.



Lancé en 2016 par les entrepreneurs Ulka Sadalkar et Rajeev Kher, le projet "Ti Toilet" - "Ses toilettes à elle" en marathi - compte 12 toilettes sur roues, chaque bus étant utilisé en moyenne par plus de 200 femmes par jour.

Le dispositif est alimenté par l'énergie solaire, grâce à des panneaux photovoltaïques fixés sur le toit.

Problème de santé publique

Selon l'Unicef, près de 594 millions d'Indiens (la moitié du pays), n'y a pas accès.

Près de 60% des femmes de 16 à 24 ans n'ont pas accès aux protections hygiéniques. Plus grave, plus de 110 viols sont rapportés chaque jour. Face à ce fléau, un grand nombre d'entre elles, se retiennent d'aller au toilettes, souvent en pleine air, faute d'équipement.



"Nous estimons que les femmes méritent d'avoir accès à des toilettes propres et sûres et que c'est un droit fondamental pour elles", explique Ulka Sadalkar, co-initiatrice du projet. Les deux entrepreneurs programment d'ouvrir 1.000 toilettes mobiles de ce type à travers l'Inde au cours des cinq prochaines années.



"Nous avons prêté beaucoup d'attention à l'esthétique en reconvertissant ces bus et offrons des toilettes propres, avec des écrans de télévision, et des moniteurs de température ainsi qu'un assistant à portée de main", décrit-elle.

Manisha Adhav, 40 ans, qui gère l'une de ces "pipimobiles", se sent "fière de travailler ici car nous faisons quelque chose pour les femmes".



"Les femmes me bénissent", raconte-t-elle, "certains viennent ici de loin car il n'y a pas assez de toilettes publiques aux alentours".

Sous l'impulsion du Premier ministre Narendra Modi, le pays de 1,3 milliard d'habitants a construit ces dernières années des millions de toilettes publiques dans le cadre du programme "Inde Propre". Mais le manque d'entretien, le défaut d'eau ou d'électricité font que nombre d'entre elles restent inutilisées, selon les experts.