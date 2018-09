Inde : la Cour suprême dépénalise l'homosexualité

Aujourd'hui nous ne sommes plus des criminels, nous pouvons vivre notre vie, être ce que nous sommes. On est heureux, merci, c'est important !

La télévision indienne casse l'antenne. Manifestation de joie dans tout le pays, juste après l'annonce de ce jeudi 6 septembre. L'Inde tourne une page de son histoire avec cette décision de la Cour suprême.La plus haute instance judiciaire juge illégal l'article 377 du code pénal. Un vieil article, datant de l'époque coloniale, condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Une victoire pour la communauté LGBT et ses militants.Depuis des décennies, ils se battent pour tenter de faire bouger les lignes, poursuivant leurs actions en justice pour faire abroger cette loi. Un combat difficile dans une société très conservatrice.En 2013, derrière les sourires et la fierté affichée, la communauté LGBT subissait un coup dur. Les juges de la Cour suprême indienne avaient cassé une première décision de justice dépénalisant l'homosexualité. L'homosexualité, considérée encore pour certains ici comme une maladie mentale, restait jusqu'à ce jeudi passible de la prison à vie.