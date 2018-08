Inde : un recensement controversé accusé de viser la communauté musulmane

L'État indien d'Assam, frontalier avec le Bangladesh, a organisé un recensement de la population. Problème : au moins 4 millions de personnes n'ont pas pu s'inscrire sur le registre. Elles sont majoritairement musulmanes et originaires du Bangladesh voisin. L'opposition et les ONG crient au scandale et dénoncent une tentative d'expulsion des musulmans de la région.