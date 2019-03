Indian Wells: Bencic enchaîne les coups d'éclat

Après deux saisons perturbées par des blessures, Belinda Bencic a confirmé son retour au premier plan en atteignant les demi-finales du tournoi d'Indian Wells, jeudi.

Finis les pépins physiques aux poignets et au dos, Bencic collectionne désormais les victoires.

En quarts de finale, elle a fait tomber au terme d'un match spectaculaire la Tchèque Karolina Pliskova 6-3, 4-6, 6-3 après deux heures et 17 minutes de jeu.

La Suissesse, qui a remporté le tournoi de Dubaï en février, son premier titre depuis 2015, n'a pas craqué quand Pliskova, ancienne N.1 mondiale, désormais 5e au classement WTA, a retrouvé son service de plomb durant le 2e set et en début de 3e manche.

"J'ai vraiment beaucoup confiance en moi en ce moment", a-t-elle avancé pour expliquer son impressionnant retour au premier plan.

Contre Pliskova qu'elle n'avait jamais affronté mais avec qui elle s'entraîne régulièrement, Bencic, 22 ans, a signé sa douzième victoire consécutive en incluant deux succès en FedCup, son titre à Dubaï et ses quatre matches gagnés à Indian Wells.

Elle a fait chuter dans cette série de victoires six joueuses classées dans le top 10 mondial, notamment la N.1 mondiale Naomi Osaka en 8e de finale à Indian Wells.

"Je continue d'avancer pas à pas, même si c'est vrai que je fais plusieurs pas de plus ces derniers jours", a-t-elle souri.

La Suissesse est déjà assurée de faire son retour dans le top 20 mondial (20e) à l'issue du tournoi californien et semble tout avoir pour ajouter un quatrième titre à son palmarès, le plus prestigieux.

- Forfait de Monfils -

"Je ne me mets pas de pression, j'essaie juste de jouer comme je sais le faire, sans trop me poser de questions. Moins je réfléchis sur le court, mieux c'est. Quand on est en confiance, on peut se fier à son instinct et c'est parce que je joue en me fiant à mon instinct que ça marche aussi bien", a expliqué celle qui a été entraînée de 6 à 18 ans par la mère de l'ex-N.1 mondiale, Martina Hingis.

"J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Quand j'entre sur le terrain, je n'ai aucune attente, si ce n'est de bien jouer, et je vais aborder mon prochain match avec le même état d'esprit", a-t-elle assuré.

Pour son prochain match, elle retrouvera une autre joueuse du top 10, l'Allemande Angélique Kerber (8e), qui a éliminé l'inusable Venus Williams 7-6 (7/3), 6-3.

Dans le tournoi masculin, la 8e journée s'est limitée à un seul match, un quart de finale dominé de bout en bout par le Canadien Milos Raonic.

Le 14e mondial a mis fin à l'improbable parcours du Serbe Miomir Kecmanovic, surclassé 6-3, 6-4 après une heure et douze minutes de jeu.

Kecmanovic n'avait remporté qu'un seul match sur le circuit ATP, avant le tournoi californien. Le 130e mondial, âgé de 19 ans, ne devait initialement pas participer au premier Masters 1000 de l'année après sa défaite au 3e et dernier tour du tournoi des qualifications.

Mais le forfait du Sud-Africain Kevin Anderson (6e), blessé à un coude, l'a propulsé directement au 2e tour du tournoi avec le statut de "lucky loser".

L'alléchante affiche de la soirée entre Dominic Thiem (8e) et Gaël Monfils (19e) n'a pas eu lieu après le forfait peu avant le coup d'envoi du match du N.1 français, en raison d'une blessure à un tendon d'Achille.