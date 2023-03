Indian Wells: Medvedev en quarts en claudiquant, Alcaraz en trottinant

Daniil Medvedev, malgré une cheville tordue, a rallié pour la première fois les quarts de finale à Indian Wells, rejoint par l'autre favori Carlos Alcaraz, qui n'a pas eu à fournir d'effort, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka étant également au rendez-vous, mardi.

C'est au courage et à l'adrénaline que le Russe (6e mondial) a surmonté la douleur de sa blessure, survenue sur une balle de break en sa faveur, à 3-2 dans le deuxième set, pour finalement renverser 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5 l'Allemand Alexander Zverev (14e).

Sur un appui, sa cheville a tourné "assez violemment" vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. "Je me suis dit +OK, je vais me lever, ça va aller+. Et puis je suis resté au sol parce que la douleur montait. J'ai alors pensé qu'il valait mieux que j'arrête", a raconté Medvedev après-coup.

Soigné par le physio, il a finalement trouvé la force de continuer. "Ce qui était surprenant, c'est qu'il m'était plus facile de courir que de marcher. Je boitais, lorsque je marchais, mais je pouvais bouger assez bien, probablement à 95%, même si j'avais des crampes à la fin."

Le vainqueur de l'US Open 2021 a ainsi décroché sa 17e victoire d'affilée, en s'appuyant aussi sur un tennis retrouvé. Celui qui lui a permis de s'imposer consécutivement à Rotterdam, Doha et Dubaï en février.

- 46 minutes pour Alcaraz -

"Maintenant que l'adrénaline est redescendue, cela a énormément gonflé. Je ne peux pas marcher correctement. C'est assez douloureux, mais rien de bien méchant, j'espère. Si tout va bien, je vais bander la cheville demain, prendre un analgésique et aller jouer", a conclu le Russe, qui doit affronter l'Espagnol Alejandro Davidovich (28e).

Carlos Alcaraz lui, n'a passé que 46 minutes sur le court, car son adversaire, Jack Draper (56e), a été contraint à l'abandon en raison d'une blessure abdominale, à 6-1, 2-0.

"C'est dommage que Jack doive se retirer. Personne ne veut gagner de cette façon. Le plus important, c'est d'être en bonne santé et je pense qu'il a bien fait", a commenté l'Espagnol.

Demi-finaliste l'an passé, le prodige de Murcie vise mieux évidemment. D'autant que le gain du tournoi lui permettrait de remonter sur le trône mondial, occupé par Novak Djokovic, absent car non vacciné contre le Covid.

"Plus que redevenir numéro un, ce que j'attends avant tout c'est de remporter le titre. C'est un tournoi que j'adore et m'imposer ici serait merveilleux", a dit l'Espagnol, qui aura sur sa route en quarts Félix Auger-Aliassime (10e). Le Canadien a sauvé six balles de match contre l'Américain Tommy Paul (19e), avant de s'imposer 3-6, 6-3, 7-6 (8/6).

De son côté, Cameron Norrie n'a pas fait de détail pour déboulonner Andrey Rublev, demi-finaliste l'an passé. Agressif et tranchant, le Britannique (12e) s'est imposé 6-2, 6-4 et affrontera l'Américain Frances Tiafoe (16e).

- Sabalenka s'emploie -

Le tenant du titre, Taylor Fritz (5e), a lui été à peine moins expéditif pour se débarrasser 6-4, 6-3 du Hongrois Marton Fucsovics (84e). Son prochain rival sera l'Italien Jannik Sinner (13e), qui a mis fin au parcours du vétéran suisse Stan Wawrinka (100e) 6-1, 6-4.

Chez les femmes, Iga Swiatek a montré un visage conquérant face à Emma Raducanu (77e), qui l'avait précédée au palmarès de l'US Open en 2021, en s'imposant 6-3, 6-1 en 1h24.

Contrairement à la veille face à Bianca Andreescu, la Polonaise de 21 ans, en quête d'un doublé que seule Martina Navratilova a réussi en 1991-1992, n'a pas trahi de nervosité dans un match à sens unique où son jeu tranchant a été implacable.

"Contente d'avoir été positive et disciplinée", elle sera opposée à la Roumaine Sorana Cirstea (83e), qui a fait chuter 6-4, 4-6, 7-5 la Française Caroline Garcia (5e).

La Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), lauréate de l'Open d'Australie, a de son côté dû s'employer pour écarter la Tchèque Barbora Krejcikova (16e) 6-3, 2-6, 6-4. Elle affrontera l'Américaine Coco Gauff, tombeuse 6-3, 1-6, 6-4 de la Suédoise Rebecca Peterson (103e).

Finaliste l'an passé, Maria Sakkari (7e) a aussi perdu une manche contre Karolina Pliskova (17e), s'imposant 6-4, 5-7, 6-3. Elle se mesurera à une autre Tchèque, Petra Kvitova (15e), tombeuse au bout du suspense 6-2, 3-6, 7-6 (13/11) de l'Américaine Jessica Pegula (3e).