Indonésie: 19 morts dans le naufrage d'un ferry fin mai, selon un nouveau bilan

Dix-neuf personnes sont mortes dans le naufrage fin mai d'un ferry indonésien dans le détroit de Makassar, entre les îles de Sulawesi et Borneo, ont annoncé lundi les autorités, un nouveau bilan après la fin d'une opération de recherches qui a duré dix jours.

Le KM Ladang Pertiwi qui traversait le détroit au centre de l'archipel d'Asie du Sud-Est a coulé le 26 mai par mauvais temps après s'être trouvé à court de carburant.

Les autorités avaient été informées du naufrage deux jours plus tard et une vaste opération, avec l'aide de pêcheurs locaux, avait été lancée, permettant de secourir 31 passagers et membres d'équipage ainsi que de retrouver quatre corps.

Quinze personnes alors déclarées disparues sont dorénavant présumées mortes.

"Nous arrêtons les recherches parce qu'il n'y a aucun signe de pouvoir retrouver davantage de victimes", a déclaré à l'AFP le responsable local de l'opération, Djunaidi, qui ne porte qu'un seul nom comme de nombreux Indonésiens.

La semaine dernière le capitaine et le propriétaire du ferry ont été déclarés suspects, le premier pour avoir transporté des passagers sans permis et le deuxième pour l'emploi de personnel d'équipage dépourvu des qualifications requises, ont rapporté des médias locaux.

Djunaidi a expliqué que les autorités avaient demandé aux pêcheurs qui sillonnent régulièrement la zone de les alerter s'ils découvraient d'autres corps. L'opération de recherches pourrait reprendre s'il y avait le moindre signe qu'il y ait des survivants.

Lundi, lors d'une conférence de presse, Djunaidi a déclaré que l'accident servirait de rappel pour "mettre en premier la sécurité".

Les accidents en mer sont nombreux en Indonésie, un archipel composé de 17.000 îles, et où les consignes de sécurité ne sont pas toujours respectées.

Courant mai, un ferry transportant plus de 800 personnes s'est échoué dans la province des Petites îles de la Sonde orientales (en indonésien Nusa Tenggara) et est resté bloqué pendant deux jours, mais il n'y a pas eu de victime.

En 2018, plus de 150 personnes s'étaient noyées lors du naufrage d'un ferry à Sumatra, sur l'un des lacs les plus profonds du monde.