Indonésie: des crues subites font au moins huit morts

Les sauveteurs s'efforçaient vendredi de retrouver des survivants après des crues subites qui ont fait huit morts dans l'Est de l'île de Java en Indonésie, a indiqué l'agence de gestion des catastrophes.

Des pluies diluviennes jeudi ont déclenché des crues subites dans les villes voisines de Malang et Batu, avec de nombreuses maisons envahies par des coulées de boue et des débris et plusieurs ponts détruits.

Six personnes ont été retirées des décombres en vie mais les sauveteurs ont retrouvé six cadavres à Batu et deux autres victimes mortes à Malang.

"Nous essayons toujours de retrouver trois personnes portées disparues" à Batu, a indiqué le porte-parole de l'agence Abdul Muhari dans un communiqué.

L'agence indonésienne de gestion des catastrophes a averti la semaine dernière que le phénomène météorologique la Niña, un refroidissement des eaux de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, observé cette année, pouvait provoquer des catastrophes naturelles dans l'archipel.

Les glissements de terrains et les inondations sont fréquents chaque année en Indonésie pendant la saison des pluies.

Ces catastrophes sont souvent favorisées par la déforestation et le manque de prévention des risques, selon les défenseurs de l'environnement.

Sept personnes sont mortes dans un glissement de terrain causé par des pluies torrentielles à Sumatra le mois dernier.

En avril, plus de 200 personnes ont trouvé la mort dans des groupes d'îles de l'est de l'archipel indonésien et au Timor oriental, qui ont été dévastés par le cyclone Seroja.