Indonésie: huit adolescentes meurent dans une inondation

Huit adolescentes, membres d'un groupe de scouts en randonnée, ont été tuées par la crue soudaine d'une rivière dans l'île de Java, en Indonésie, selon un bilan samedi des autorités qui recherchaient encore deux disparus.

Une vingtaine de jeunes appartenant à un groupe de 249 scouts ont été blessés et hospitalisés après avoir été emportés par des inondations vendredi le long de la rivière Sempor.

"Les recherches vont se poursuivre jusqu'à 17H30, mais tout dépend des conditions météorologiques", a déclaré samedi Pipit Eriyanto, le responsable de l'agence chargée des secours de Yogyakarta à l'AFP.

Les jeunes faisaient partie de troupes de scouts liées à des écoles locales. Toutes les victimes sont des adolescentes âgées entre 12 et 15 ans.

La randonnée près des rivières est interdite aux enfants et adolescents pendant la saison des pluies, a précisé un porte-parole de l'agence nationale des catastrophes Agus Wibowo.

La police a ouvert une enquête sur de possibles négligences et au moins six enseignants étaient interrogés samedi.

Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies en Indonésie, qui a commencé fin novembre.

Trois étudiants avaient été retrouvés morts dans une grotte en décembre dans l'ouest de Java après y avoir été bloqués par des crues.

En janvier, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont tué près de 70 personnes à Jakarta et dans les alentours, et provoqué l'évacuation de milliers de personnes.