Indonésie: le Français Félix Dorfin capturé après une cavale de 11 jours

Félix Dorfin, un Français soupçonné de trafic de drogue, qui s'était évadé de sa prison en Indonésie a été capturé après une cavale de onze jours, a annoncé samedi la police locale.

L'homme de 35 ans, originaire de Béthune (nord de la France), a été trouvé vendredi soir sur les indications des habitants alors qu'il se cachait dans une forêt du nord de l'île de Lombok. Après une visite médicale, il a été réincarcéré dans la prison de Mataram, le chef-lieu de cette île, voisine de Bali, d'où il s'était échappé, selon les autorités.

"Il n'a pas résisté, mais a d'abord essayé de corrompre nos agents" pour les convaincre de le laisser partir, a raconté le chef de la police du nord de Lombok, Herman Suriyono.

Le Français, pieds nus et habillé d'un vêtement noir maculé de tâches, paraissait amaigri et fatigué, selon des images filmées par des journalistes locaux.

Déjà passible d'une lourde peine, pouvant aller jusqu'à la peine de mort, pour trafic de drogue, cette évasion ajoute des circonstances aggravantes au cas du trentenaire.

Félix Dorfin avait été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok avec plusieurs types de drogues, dont de la cocaïne, de l'ecstasy et des amphétamines, dissimulées dans une valise à double fond.

L'homme présenté comme un "coursier professionnel" par les autorités indonésiennes, voyageait régulièrement en Asie du Sud-Est. Il avait déjà essayé de s'enfuir lors de son arrestation.

Il se trouvait dans un centre de détention de la police dans l'attente de son procès et d'une probable condamnation à une lourde peine quand il s'est enfui.

Une policière soupçonnée de l'avoir aidé à s'échapper contre des pots-de-vin de plus de 1.000 dollars a été arrêtée et inculpée. "De l'argent a été transféré par les parents du suspect" via Western Union, avait expliqué vendredi Agus Salim, un responsable de la police locale.

"Sa mère a reconnu avoir fait un versement de quelque 500 euros", soit la moitié de la somme mentionnée, "mais dans le but d'améliorer les conditions de détention de Félix Dorfin", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.

La policière a utilisé ces fonds pour procurer à Félix Dorfin un téléphone et une couverture qu'il a pu utiliser pour s'échapper, selon les autorités.

Les circonstances exactes de l'évasion n'ont toutefois pas été éclaircies. La police avait expliqué précédemment qu'il avait scié les barreaux de la cellule, et qu'il s'était échappé du deuxième étage du centre de détention de la police en descendant avec un sarong (pièce de tissu) et des rideaux attachés ensemble en guise de corde.

Les évasions sont relativement courantes en Indonésie, où les prisons sont souvent surpeuplées et présentent des conditions sanitaires précaires. Elles sont de plus parfois mal gardées.

Les trafiquants de drogue encourent de longues peines de prison, voire la peine capitale en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde, qui a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités.

Le Français Michaël Blanc, arrêté à Bali en 1999 avec de la drogue, est rentré en France en juillet dernier après 19 ans en Indonésie, en prison puis assigné à résidence.

Deux Français purgent actuellement de longues peines pour trafic de drogue en Indonésie: Gérard Debetz, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, et Serge Atlaoui, condamné à mort en 2007 et toujours incarcéré.