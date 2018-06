Indonésie : un volcan s'éveille

Contraints de prolonger leur séjour à Bali, des milliers de touristes sont resté bloqués pendant plusieurs heures dans l'île touristique indonésienne de Bali. L'aéroport International, fermé la nuit dernière, a rouvert ce vendredi en début d'après-midi. Plusieurs centaines de vols domestiques et internationaux avait été supprimés en raison de l'entrée en éruption du volcan Agung, situé à peine à 75 kilomètres de l'aéroport.



L'épais nuage de cendres, un danger pour le trafic aérien, a contraint les autorités à annuler pendant quelques heures plusieurs centaines de vols au départ et à destination de Bali. 27 000 passagers ont dû prendre leur mal en patience et l'éruption du mont Agung a entrainé l'évacuation de quelques 400 habitants vivant à proximité. Le volcan s'était déjà réveillé en novembre dernier et la menace d'une violente éruption avait conduit les autorités à fermer l'aéroport pendant 3 jours.