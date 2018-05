IndyCar: au GP d'Indianapolis, Power en habituÃ©

L'Australien Will Power (Penske) a remporté samedi pour la troisième fois en cinq éditions le Grand Prix d'Indianapolis, cinquième manche du Championnat IndyCar.

Power, parti en pole position, a devancé le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), 2e à 2 sec 2443/10000e, et le Canadien Robert Wickens (Schmidt Peterson), 3e à 8 sec 1621/10000e.

Power, déjà vainqueur de l'épreuve en 2015 et 2017, a signé sa 30e victoire dans le championnat de monoplaces le plus populaire aux Etats-Unis, et a offert à son écurie, Penske, sa 200e victoire en IndyCar, à deux semaines de la course la plus importante de la saison, les 500 miles d'Indianapolis.

"C'était une course très intense, peut-être la plus intense de toute ma carrière, il a fallu être à 100 % tout le temps, je suis +crevé+", a-t-il expliqué.

Power a dû résister aux attaques de Dixon et Wickens, les deux seuls pilotes à l'avoir inquiété, puis gérer sa consommation de carburant en fin de course.

"Il a fallu passer en mode économie sur la fin, je savais que Dixon allait revenir fort, mais cette première victoire de la saison fait du bien pour la suite", a souligné l'Australien qui n'a jamais encore remporté les 500 miles d'Indianapolis.

Le Français Sébastien Bourdais (Dale Coyne) s'est classé 4e, tandis que le champion en titre, l'Américain Josef Newgarden (Penske), est parti à la faute en tentant de doubler Bourdais et a dû se contenter de la 11e place.

Newgarden conserve malgré cette déconvenue la première place au classement général du Championnat IndyCar, avec deux points d'avance sur son compatriote Alexander Rossi (Andretti), 5e samedi.

Le Français Simon Pagenaud, vainqueur de l'épreuve en 2014 et 2016, a perdu tout espoir dès le 2e virage après avoir été sorti de la piste par le Britannique Jordan King (Ed Carpenter).

Le champion 2016 et vice-champion 2017 a tout de même marqué des points précieux en terminant à la 9e place, mais accuse 88 points de retard sur Newgarden au classement général.