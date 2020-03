IndyCar: début de saison reporté pour Pagenaud, qui rêve d'un doublé 500 Miles/Championnat

Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis et vice-champion l'an passé, devra attendre plus longtemps que prévu avant de tenter de tout rafler lors de la saison 2020 d'IndyCar, dont les quatre premières courses ont été annulées vendredi à cause du coronavirus.

D'abord annoncé à huis clos, le Grand Prix de St Petersburg (Floride), qui devait débuter vendredi et se terminer dimanche, n'aura donc pas lieu.

Aucune manche n'étant maintenue jusqu'à fin avril, le championnat américain débutera au Grand Prix d'Indianapolis le 9 mai, juste avant son morceau de bravoure, les mythiques 500 miles le 24 mai, sauf nouveaux reports ou annulations.

L'IndyCar a donc fini par suivre l'exemple des Ligues professionnelles de basket, hockey sur glace et football, qui ont suspendu leurs saisons en Amérique du Nord, ou encore de la F1, qui a annulé ou reporté ses quatre premières courses de 2020.

"Après mûre réflexion, incluant des communications régulières avec nos promoteurs, les instances de santé et les administrations municipales des localités de nos courses au sujet de COVID-19, nous avons pris la décision d'annuler tous les événements d'IndyCar jusqu'à fin avril", précisent les organisateurs du championnat dans un communiqué.

Sont donc annulés, outre le Grand Prix inaugural de St Petersburg, le Grand Prix d'Alabama (5 avril) et le Grand Prix d'Austin (26 avril). Le Grand Prix de Long Beach (Californie), prévu le 19 avril, avait déjà été reporté à une date à déterminer jeudi.

"Nous continuerons à nous coordonner avec les experts en santé publique et les responsables gouvernementaux pour déterminer les plans appropriés pour la reprise de notre programme", promet l'IndyCar.

- "Conduire libre" -

Parviendra-t-il à conserver cet état d'esprit pendant ce hiatus ? Pagenaud (Penske) abordait en tout cas ce qui aurait dû être sa reprise ce week-end "libéré de toute pression".

Pourquoi? "Parce qu'après avoir réalisé un de mes rêves, être champion IndyCar en 2016, j'ai pu réaliser le plus grand d'entre tous, quasiment inaccessible, la saison passée en m'imposant aux 500 miles d'Indianapolis", explique le Français.

"Donc aujourd'hui, cette pression que je m'imposais durant toute ma carrière s'est évaporée, je peux conduire libre, ça va me rendre meilleur", ajoute le pilote de 35 ans, "plus prêt que jamais, déterminé".

Sa confiance est d'autant plus grande que sa monoplace lui a donné satisfaction aux différents essais d'avant-saison. "Et il n'y a eu aucun souci avec l'+aeroscreen+, qui donne de bons résultats aussi bien au niveau de la visibilité que de la ventilation", précise-t-il.

L'"aeroscreen", c'est la grande nouveauté de la saison en IndyCar, à savoir une protection vitrée autour du cockpit dont le poids conséquent a obligé les écuries à s'adapter aux différences aérodynamiques engendrées.

Le principal rival de Pagenaud sera Josef Newgarden, le champion en titre, une première fois sacré en 2017. L'Américain de 29 ans (également chez Penske), qui avait dû attendre la dernière course la saison passée pour s'imposer, veut "conserver cet élan".

Parmi la concurrence, si le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), quintuple champion, sera un rival expérimenté qui aura son mot à dire, la relève pointe aussi le bout de son nez, avec Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport), devenu l'an passé à 18 ans le plus jeune vainqueur d'une course d'IndyCar à Austin.

Ces coureurs et la trentaine d'autres engagés cette année, dont l'autre Français Sébastien Bourdais (A. J. Foyt Enterprises), ont déjà dû noter la date du 24 mai, celle des 500 miles d'Indianapolis.

Ce week-end là, l'Espagnol Fernando Alonso (Arrow McLaren SP) tentera pour la troisième fois, après des échecs en 2017 et 2019, de remporter cette course si prestigieuse qui manque à son palmarès pour lui permettre de décrocher la "triple couronne" du sport automobile.

Il deviendrait alors le deuxième pilote de l'histoire, après le Britannique Graham Hill en 1972, à y parvenir en ayant déjà remporté le titre mondial en F1 (ou le Grand Prix de Monaco selon les acceptions) et les 24 Heures du Mans.