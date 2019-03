IndyCar: Dixon en quête d'une première, Alonso pour la triple couronne

Le vétéran néo-zélandais Scott Dixon veut innover: pour la première fois dans sa longue carrière, le quintuple champion IndyCar veut conserver son titre lors de la saison 2019 qui débute dimanche à Saint Petersburg et où l'Espagnol Fernando Alonso tentera de compléter son palmarès aux 500 miles d'Indianapolis.

A 38 ans, Dixon fait déjà partie des pilotes qui ont marqué l'histoire du championnat de monoplaces le plus populaire aux Etats-Unis.

A l'aube de sa 19e saison, il totalise 43 victoires (44 en incluant un succès en ChampCar, championnat absorbé par l'Indycar), 29 pole positions et cinq couronnes de champion (2003, 2008, 2013, 2015 et 2018).

Mais le leader de l'écurie Chip Ganassi n'a "jamais réussi à enchaîner deux titres de suite", regrette-t-il.

"C'est quelque chose qu'il faut rectifier. On est passé près à plusieurs reprises, mais il y a toujours ces périodes de trois ou cinq ans entre deux titres", a rappelé Dixon au site internet spécialisé Racer.

S'il n'a remporté que trois courses en 2018, Dixon a fait preuve d'une incroyable régularité en terminant à 13 reprises dans le top 5 sur les 17 courses au calendrier.

"C'est la clé du succès, mais on peut encore mieux faire, notamment en qualifications et sur les circuits urbains", a estimé le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2008.

Un autre vétéran du Championnat IndyCar veut aussi innover.

- Passe de trois pour Bourdais? -

Le Français Sébastien Bourdais rêve à 40 ans de devenir le premier pilote à réussir la passe de trois à Saint Petersburg, la ville de Floride où il vit.

Dans la foulée de ses succès dans la première course de la saison en 2017 et 2018, Bourdais, titré à quatre reprises en ChampCar, avait joué les premiers rôles pendant les deux premiers mois de compétition.

Mais son écurie Dale Coyne ne joue pas dans le même registre que les puissantes Penske, Andretti et Chip Ganassi.

"C'est difficile, car on est en concurrence avec des écuries très bien organisées avec plusieurs voitures, avec beaucoup d'expertise et d'ingénieurs", a-t-il rappelé au site internet de la chaîne de télévision NBC.

"Dans un championnat aussi compétitif, il faut une écurie super-forte et un pilote qui ne fait pas d'erreurs, et j'en ai fait un certain nombre l'an dernier", a rappelé Bourdais, 7e au classement final de la saison 2018.

L'autre Français du plateau, Simon Pagenaud (Penske), champion en 2016, tentera de renouer avec la victoire après une saison 2018 où il n'a remporté aucune course et a terminé 6e du classement.

Parmi les changements de la nouvelle saison, l'introduction de deux nouveaux circuits, le Circuit des Amériques d'Austin (Texas) fin mars (où se court également le Grand Prix de Formule 1 des Etats-Unis à l'automne), et le retour du mythique toboggan californien de Laguna Seca en clôture de la saison, fin septembre.

Mais le point d'orgue de l'année sera la 103e édition des 500 miles d'Indianapolis, le 26 mai, où l'Espagnol Fernando Alonso, retraité de la F1, tentera de compléter son palmarès et de décrocher la "Triple Couronne" après ses succès dans le Grand Prix de Monaco en F1 et les 24 Heures du Mans en endurance.

Calendrier du Championnat IndyCar 2019 qui débute dimanche à Saint Petersburg, en Floride:

10 mars: Grand Prix de Saint Petersburg, Floride (circuit urbain)

24 mars: Grand Prix d'Austin, Texas

7 avril: Grand Prix d'Alabama

14 avril: Grand Prix de Long Beach, Californie (circuit urbain)

11 mai: Grand Prix d'Indianapolis, Indiana

26 mai: 500 miles d'Indianapolis (circuit ovale)

1er et 2 juin: Grand Prix de Detroit, Michigan (circuit urbain)

8 juin: Grand Prix de Fort Worth, Texas (circuit ovale/nocturne)

23 juin: Road America à Elkhart Lake, Wisconsin

14 juillet: Grand Prix de Toronto (circuit urbain)

20 juillet: Iowa Corn 300 à Newton, Iowa (circuit ovale)

28 juillet: Indy 200 à Lexington, Ohio

18 août: Grand Prix de Long Pond, Pennsylvanie (circuit ovale)

24 août: Grand Prix de Madison, Illinois (circuit ovale/nocturne)

1er septembre: Grand Prix de Portland, Oregon

22 septembre: Grand Prix de Laguna Seca, Californie