InÃ©galitÃ©s dans le monde : les chiffrer pour mieux les comprendre et les combattre

Le nouveau rapport sur les inégalités mondiales vient de sortir. Ce travail collectif de dizaines de chercheurs permet de mieux comprendre ce problème de société en le chiffrant, avec pour objectif de le combattre plus efficacement. Explications de Lucas Chancel, coordinateur général de ce rapport et chercheur en sciences sociales, spécialisé en économie des inégalités et en sciences de l'environnement.