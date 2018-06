Infanticide en Gironde: procès reporté à cause de l'état psychiatrique de l'accusée

Le procès d'une femme poursuivie pour l'incompréhensible meurtre de sa fille de neuf ans, au cours d'une équipée vengeresse en Gironde en mars 2015, a été reporté sine die lundi, au premier jour de l'audience à Bordeaux, en raison de l'état psychiatrique de l'accusée.

Frêle, l'air perdu, Aurélie Coulon, 35 ans, est bien apparue dans le box vitré de la cour d'assises de la Gironde. Mais elle sortait tout juste de l’hôpital psychiatrique où elle avait été internée d'office le 8 juin, en proie à "un délire de persécution", a annoncé son avocate, Me Béatrice Ceccaldi.

Invoquant la difficulté de s'entretenir avec sa cliente sous lourd traitement médicamenteux et surtout la crainte qu'elle "ne comprenne pas tous les débats", Me Ceccaldi a demandé le report du procès.

La cour a accepté de suspendre sine die les débats, le temps de réaliser "une expertise psychiatrique complète" pour préciser son état.

"Si nous reportons le procès dans six mois ou un an, quel sera l'état de Mme Coulon?", a déploré Me Christian Dubarry, qui représente le père de la petite victime, ainsi que des oncles et ses grands-parents paternels, tous parties civiles. "Après trois ans, les parties civiles souhaitent avoir un procès (...) car ils restent pour l'instant dans la totale incompréhension".

Selon les dires d'Aurélie Coulon, tout a été déclenché par des "traces de sang" découvertes dans la culotte de sa fille Manon. Une vision qui aurait soudainement renvoyé la mère à un épisode ancien de sa propre vie: un viol par son père, accusation formellement démentie par ses parents.

La jeune femme aurait alors décidé de partir tuer son père, qui réside dans la banlieue de Bordeaux. Le 9 mars 2015, à 05h30, elle se saisit d'une carabine et quitte en voiture son domicile de Saint-Michel-de-Castelnau, dans le sud de la Gironde.

Pourquoi emmène-t-elle sa fille dans cette équipée vengeresse ? Nul ne peut le dire.

Aurélie Coulon roule pendant une heure lorsqu'une panne d'essence l'immobilise à la sortie du village de Barsac. Elle sort et dit avoir cherché à stopper les quelques voitures qui passent, ouvrant le feu sur celles qui refusent de s'arrêter.

Elle assure s'être retournée vers sa voiture quand un coup est parti accidentellement, la balle atteignant l'enfant à l'abdomen. Une version contredite par les expertises mais que la mère a maintenue tout au long de l'instruction.

Aurélie Coulon avait été internée peu après son interpellation par les gendarmes mais a été reconnue pénalement responsable de ses actes.