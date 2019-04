Inondations au Canada: premier déplacement de Trudeau sur le terrain

Pour la première fois depuis le début des crues printanières qui continuent de prendre de l'ampleur dans l'est du Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est rendu mercredi sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts.

Bottes de caoutchouc au pied et accompagné de son épouse Sophie Grégoire, le Premier ministre s'est rendu à Gatineau, ville québécoise faisant face à Ottawa, où des dizaines de maisons étaient inondées en raison du débordement des rivières des Outaouais et Gatineau.

Après avoir discuté avec plusieurs des quelque 300 sinistrés dans un centre d'accueil, le Premier ministre et son épouse se sont rendus sur l'une des zones inondées dans un quartier bordé par la rivière des Outaouais en crue.

M. Trudeau a discuté avec quelques militaires appelés en renfort à Gatineau, l'une des zones les plus touchées au Québec, les aidant même à nouer quelques sacs de sable destinés à ériger des digues provisoires.

"Malheureusement, on se retrouve encore une fois dans une situation d'inondation ici au Québec", a déploré M. Trudeau. "Mais à travers le pays on sait qu'avec les changements climatiques, cela va arriver de plus en plus souvent", a-t-il ajouté.

"C'est une nouvelle réalité à laquelle on va faire face dans les années à venir. Il faut commencer à penser comment on va s'adapter, comment on va aider les gens", a dit M. Trudeau, alors que près de 1.000 militaires ont été déployés sur le terrain au Québec pour prévenir la répétition des inondations dévastatrices de 2017, les pires depuis un demi-siècle.

De la région de Muskoka en Ontario, au nord de Toronto, au fleuve Saint-Jean au Nouveau-Brunswick en passant par le Saint-Laurent et ses affluents dans le sud du Québec, tout l'Est du Canada est touché depuis plusieurs jours par des inondations printanières dues à de fortes précipitations et à la fonte des neiges.

Au Québec, épicentre de ces inondations, 1.889 résidences étaient inondées, plus de 2.000 isolées par les eaux et 515 personnes évacuées, selon les chiffres rendu publics mercredi par Urgence Québec.

A ce jour, les inondations n'ont fait qu'une victime. Le pic de la crue est attendu pour la fin de la semaine.