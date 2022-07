Inondations: des milliers d'habitants de Sydney contraints d'évacuer

Les rivières en crue à la suite de quatre jours de pluies diluviennes ont submergé maisons et des routes, contraignant mardi des dizaines de milliers d'habitants de Sydney à quitter leur domicile.

Les services de secours de Nouvelle-Galles du Sud, qui ont porté assistance à 22 personnes dans la nuit de lundi à mardi, ont appelé quelque 50.000 personnes à évacuer.

Les inondations, de fortes précipitations et des vents violents ont entraîné des coupures de courant dans quelque 19.000 foyers.

L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.

"Sydney n'est pas hors de danger, ce n'est pas le moment de se relâcher", a déclaré Carlene York, responsable des services d'urgence de cet Etat.

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet, a appelé la population à se conformer aux ordres d'évacuation, affirmant que "cet événement est loin d'être terminé".

Le gouvernement fédéral a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans 23 régions inondées de Nouvelle-Galles du Sud, débloquant ainsi des aides pour les habitants sinistrés.

Ces fortes précipitations se sont abattues sur un sol déjà en partie détrempé ce qui a entraîné une rapide montée des eaux, notamment dans la banlieue ouest de Sydney.

De nombreux habitants touchés par ce nouvel épisode météorologique avaient déjà été victimes des inondations successives de la côte est qui, en 2021 et en mars, ont fait plus d'une vingtaine de morts.

"C'est si soudain, vous ne pouvez même pas sortir aussi vite, vous ne pouvez même pas déplacer quoi que ce soit", a raconté à l'AFP Jenny Lee, une habitante de Shanes Park, dans la banlieue ouest de Sydney.

Dans la banlieue ouest de Windsor, Tyler Cassel a quitté précipitamment sa maison à bord d'un canoë.

"L'eau est montée très vite, plus vite que d'habitude", a-t-il déclaré à la chaîne australienne ABC.

"C'est l'une des inondations les plus terrifiantes que j'ai eu à connaître".

La plupart des régions affectées se situent en aval du barrage Warragamba, à l'ouest de Sydney, qui a débordé. Il fournit la majeure partie de l'eau potable de la ville.

La pluie s'est calmée dans certaines régions de Sydney, mais les alertes aux inondations vont probablement persister pendant plusieurs jours, a prévenu Jane Golding des services météorologiques de cet Etat.