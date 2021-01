Inondations en Albanie et au Kosovo

Des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur l'Albanie et le Kosovo ont provoqué lundi des inondations qui ont endommagé des routes et des maisons, barré l'accès à des villages et submergé des terres arables.

Dans des quartiers à la périphérie de la capitale kosovare Pristina, des voitures étaient presque entièrement submergées par des eaux boueuses. Des sauveteurs, à bord de bateaux pneumatiques, s'employaient à vérifier la situation des habitants dans les immeubles de ces quartiers.

Les forces de sécurité du Kosovo étaient engagées "dans plusieurs localités". Deux ponts ont été détruits par les eaux dans le sud du Kosovo et provoqué l'effondrement d'une route dans un village. Dans le nord, 14 familles sont isolées dans un hameau.

"Nos équipes sont sur le terrain pour aider avec tous les moyens disponibles. Nous appelons les citoyens à éviter de circuler pendant que durent les inondations et les pluies", a déclaré Sami Spahiu, chef des services d'assistance d'urgence à Gjilan, dans l'est du Kosovo.

En Albanie voisine, les pluies et la neige ont provoqué l’inondation de plusieurs milliers d'hectares dans le nord-ouest et endommagé des dizaines de routes et bâtiments, ont annoncé les autorités.

Au moins 36 familles dans la région des villes de Lezha et Durres, sur la côte, ont été évacuées et une vingtaine de bâtiments ont été endommagés par les eaux, a annoncé le ministère de la Défense.