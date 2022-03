Inondations en Australie: l'est du pays se prépare à de nouvelles intempéries

Les villes australiennes dévastées la semaine dernière par des inondations meurtrières se préparaient dimanche à faire face à de nouvelles intempéries.

Le bureau météorologique australien a appelé à la vigilance en raison de violents orages et importantes inondations attendus dans l'Etat du Queensland (nord-est), où onze personnes sont décédées la semaine dernière dans les intempéries.

Une soudaine montée des eaux est attendue à Brisbane où vivent 2,6 millions de personnes.

De fortes pluies, de gros grêlons et des vents violents doivent également balayer l'État de Nouvelle-Galles du Sud, plus au sud, et notamment la ville de Lismore, qui a enregistré la semaine dernière des inondations record, contraignant les secours à évacuer les habitants bloqués sur leurs toits.

Le bilan humain des inondations dans cet Etat s'élève à cinq, après la découverte samedi du corps d'un homme.

Les habitants de certaines régions dévastées par les intempéries se sont répandus sur les réseaux sociaux afin de dénoncer un manque de moyens humains pour aider à réparer les dégâts.

A Lismore, Tom Wolff, qui dirige une organisation caritative locale, a expliqué avoir passé la journée de samedi à collecter des dons d'insuline, qui ont ensuite été livrés par un hélicoptère affrété par des particuliers à des diabétiques vivant dans la ville voisine de Woodburn.

Le ministre de la Défense Peter Dutton a défendu dimanche le travail de son ministère, se disant "absolument satisfait de la réponse apportée".

"Nous sommes venus en force, et nous allons augmenter les effectifs de façon spectaculaire", a-t-il déclaré, promettant le déploiement de 5.000 soldats sur le terrain dans les prochains jours.

L'Australie a été durement touchée ces dernières années par le changement climatique: les sécheresses, les feux de brousse meurtriers et les inondations y sont de plus en plus fréquents et intenses.