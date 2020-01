Insolites d'une Amérique en campagne: chiens, jolies filles et humour noir

Des jolies filles pour Bernie, des équipes de campagne qui se trompent dans le ciblage électoral, Michael Bloomberg qui ne sait pas comment caresser un chien, Andrew Yang qui veut changer le logo de la NBA ou Joe Biden qui blague sur sa mort: voici la liste hebdomadaire de l'AFP des informations insolites d'une Amérique en campagne.

- Hot girls for Bernie -

Le hashtag "#HotGirlsForBernie" (LesFillesSexyPourBernie) est devenu viral sur Twitter le vendredi 24 janvier.

A grands renforts de selfies, de nombreuses jolies filles revendiquées ont expliqué pourquoi elles soutenaient le candidat, socialiste revendiqué.

"Les filles sexy ont besoin d'assurance maladie", a argué l'une. "Prendre l'argent des riches, c'est si sexy", a ajouté l'autre.

Un moyen comme un autre d'intéresser les masses à la politique.

- Erreur de destinataire -

Le ciblage électoral est un art et non une science. Le directeur de campagne de Donald Trump a indiqué avoir reçu des textos l'appelant à voter pour... Bernie Sanders.

"Je me sens presque mal pour le parti démocrate et Bernie Sanders d'avoir des données si mauvaises. Si vous pensez que mon numéro de téléphone est un soutien potentiel de Bernie, vous gaspillez des tonnes d'argent", s'est moqué Brad Parscale, capture d'écran à l'appui.

- Un candidat qui a du chien -

Donne la patte? Une vidéo a montré Michael Bloomberg, en campagne dans le Vermont, en pleine opération séduction et serrage de pinces.

Le multimilliardaire, ancien maire de New York, a voulu saluer un gros toutou après avoir dit bonjour à son maître et a, très maladroitement, secoué la gueule du canidé pendant quelques secondes. Avant de reprendre ses esprits et de caresser l'animal comme il se doit.

- Kobe Bryant s'invite -

Comme le reste du pays, la classe politique américaine s'est émue de la disparition dimanche du basketteur Kobe Bryant, mort à 41 ans dans un accident d'hélicoptère.

Le candidat démocrate Andrew Yang, connu pour son amour du basket, a notamment estimé que la NBA devrait changer son logo pour rendre hommage à l'ancienne star des Lakers. Plus de 3 millions de personnes ont déjà signé une pétition en ce sens.

A voir si cela réussira à convaincre les joueurs de NBA de soutenir sa promesse de revenu universel pour tous les Américains.

- Biden est vieux -

Joe Biden, 77 ans, finirait son mandat à 82 ans s'il était élu en novembre 2020. Et l'ancien vice-président de Barack Obama n'a visiblement aucun complexe avec son âge, puisqu'il a fait une blague sur sa propre mort.

Interrogé dans l'Iowa sur le choix de son colistier, potentiellement amené à lui succéder en cas décès s'il était élu président, Joe Biden a répondu: "Pour moi, il faut que la personne que je choisisse ait deux choses: primo, être capable d'être président, parce que je suis vieux".

"Non, sérieusement", a-t-il poursuivi alors que la foule se mettait à rire. "Dieu merci, je suis en bonne santé, je m'entretiens (...) Mais on ne sait jamais. On se sait jamais ce qui peut se passer".