Insolites d'une Amérique en campagne: troisièmes places, talk-shows et AR-14

Une troisième candidate qui n'a pas réussi à atteindre la troisième place, des apparitions remarquées dans les grands talk-shows américains et une erreur sur un modèle d'arme à feu: voici la liste hebdomadaire de l'AFP des informations insolites d'une Amérique en campagne.

- Top trois -

Même s'il reste seulement trois personnes dans la course démocrate, la candidate Tulsi Gabbard n'a pas réussi à se classer troisième dans les six Etats ayant voté mardi, battue par des adversaires... qui ne le sont plus! Après les candidats Joe Biden et Bernie Sanders, qui sont arrivés premiers ou deuxièmes dans tous les Etats, ce sont en effet Michael Bloomberg et Elizabeth Warren qui ont complété le top trois, même s'ils ont tous deux abandonné la course la semaine dernière. Des listes électorales ayant été finalisées il y a plusieurs semaines, notamment pour pouvoir envoyer des bulletins aux Américains à l'étranger, sont à pointer du doigt pour ces votes attribués à des candidats fantômes.

- Changement de carrière? -

Où vont les candidats à la Maison Blanche après avoir abandonné la course? Pete Buttigieg, qui s'en est retiré le 1er mars, semble s'être vite reconverti en animateur de talk-show. Jeudi, il a en effet co-animé l'une des émissions humoristiques quotidiennes les plus regardées des Etats-Unis, "Jimmy Kimmel Live!". Le compte YouTube officiel du talk-show a publié que Jimmy Kimmel, l'hôte habituel de l'émission, devait s'absenter, et qu'il voulait en profiter pour donner une chance à M. Buttigieg, "récemment au chômage". Seul bémol de ce nouveau début de carrière: en raison du coronavirus, la prestation de l'ancien candidat s'est faite devant une salle vide, ce qu'il n'a pas manqué de souligner, avec au passage une pique visant le président républicain: "Lorsque vous n'avez pas de véritable public, vous devez en simuler un... comme pour l'investiture de Donald Trump!"

- Alors on danse -

En parlant d'activité post-course électorale, Elizabeth Warren, qui n'est plus en lice depuis la semaine dernière, a elle aussi fait parler d'elle après une apparition au populaire talk-show "Saturday Night Live". Le compte officiel de l'émission a publié sur Twitter, dimanche, une vidéo montrant l'ancienne candidate en train de danser en compagnie de l'actrice et imitatrice Kate McKinnon, habillée et coiffée exactement comme elle. Inspirée d'un défi popularisé sur le réseau social Tik Tok, la publication est vite devenue virale et a été vue plus de 22 millions de fois depuis sa publication.

- Erreur de numéro -

Joe Biden, qui a remporté la majorité des primaires de mardi soir, est connu pour ses gaffes. Il en a commis une nouvelle le jour du scrutin lorsqu'il a été filmé en train de répondre à un ouvrier du Michigan qui l'avait accusé de s'attaquer au droit des Américains de détenir des armes à feu. Après avoir répondu à l'ouvrier qu'il "soutenait le deuxième amendement", le candidat a fait l'erreur de parler d'armes "AR-14", se trompant apparemment en voulant faire référence aux fusils semi-automatiques légers AR-15, populaires aux Etats-Unis. Cette faute n'a pas échappé aux internautes, et le terme "AR-14" a connu une hausse de popularité sur Twitter mardi.