Institut français: Africa2020, cent projets pour "comprendre" l'Afrique

"Regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain": la saison Africa2020, organisée par l'Institut français, présentera sur l'ensemble de la France cent projets en sept mois à partir de juin.

L'année 2020 sera "marquée par le renouvellement de notre relation au continent africain", souligne le président Pierre Buhler dans la présentation de la programmation annuelle sur le site de l'Institut français, chargé de l'action culturelle extérieure de la France.

A commencer par Africa2020, saison de l'Afrique en France, qui avait été lancée par Emmanuel Macron lors de son discours le 28 novembre 2017 à Ouagadougou. "C'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde", avait-il dit, tandis que le continent fournit quelque 80% de la croissance du nombre de francophones dans le monde.

Africa2020 présentera ainsi les points de vue de la société civile africaine autour des grands défis du XXIe siècle. "Le président nous a invités à dire qui nous sommes", a résumé la commissaire générale de la saison, la Sénégalaise N'Goné Fall, essayiste et consultante en ingénierie culturelle. "Nous allons le dire en une centaine d'histoires", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Sur l'ensemble du territoire français et du 1er juin à mi-décembre 2020, ces projets, encore en cours de finalisation, seront "panafricains, pluridisciplinaires et coconstruits" entre la France et l'Afrique, a-t-elle expliqué. Ils seront artistiques (danse, arts, littérature...) mais également scientifiques, économiques, gastronomiques, sportifs...

Les Rencontres photographiques d'Arles consacreront ainsi un volet au Soudan; Toulouse se transformera en "hub sciences" durant tout l'automne; la Biennale de la danse de Lyon revêtira les couleurs africaines...

À Africa2020 s'ajouteront une nouvelle édition de la Biennale de la danse en Afrique, à Marrakech, ainsi que deux grandes opérations en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD).

La première, d'un budget de 3 millions d'euros sur trois ans, vise à faciliter l'accès à l'offre culturelle aux publics qui en sont le plus éloignés sur le continent africain. Le second programme, mené en partenariat avec l'Unesco pour un montant total de 20 millions d'euros sur cinq ans, a pour but de soutenir la production et la diffusion de ressources éducatives en Afrique subsaharienne francophone, en particulier l'accès des élèves des classes primaires et secondaires à la littérature de jeunesse dans les zones les plus défavorisées.