Intelligence artificielle : un enjeu scientifique ?

Réseaux de neurones artificiels

Si vous ne le saviez pas, l'inventeur du standard de compression "Jpeg 2000" est français, et il s'appelle Stéphane Mallat. Ce chercheur a créé en 1987 un algorithme fondé sur la théorie mathématique dite "des ondelettes", à l'origine de cette compression graphique ainsi que d'autres traitements informatiques très performants. En 2008, après avoir fondé et dirigé une startup, Let it Wave, utilisant ses recherches durant 7 ans, Stéphane Mallat se penche alors sur le berceau de l'Intelligence artificielle pour "percer le secret" de ces algorithmes très particuliers. Son objectif est de comprendre mathématiquement comment ces derniers fonctionnent pour traiter les données en grande dimension. Il a été à l'initative de la chaire de "sciences des données" au Collège de France en 2017.Ce que l'on appelle les intelligences artificielles, ces programmes informatiques capables d'apprendre par eux-même et de réaliser des tâches de manière autonome, sont basés sur une théorie informatique développée dans les années 50 : les réseaux de neurones artificiels. Comme l'explique Stéphane Mallat, ce procédé n'a jamais été très performant, jusqu'à l'arrivée des big data, les mégadonnées issues d'Internet. C'est à ce moment là que leurs performances se sont révélées exceptionnelles, jusqu'à permettre les voitures autonomes sans conducteur, la reconnaissance visuelle et vocale, la traduction automatique ou le joueur de go artificiel AlphaGo. Le chercheur expliquait en 2014 le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels lors d'une conférence à l'Ecole normale supérieure :

Stéphane Mallat estime que la mise au point d'applications et la recherche expérimentale permettent de faire émerger de nouveaux problèmes et sont une source considérable d'idées nouvelles pour les mathématiques. Son cours au Collège de France s'appuie entièrement sur cette alliance entre mathématiques et applications, avec l'espoir d'effacer progressivement les frontières entre expérimentation et théorie, qui pour lui, se nourrissent mutuellement.