Intempéries: 20.000 foyers encore privés d'électricité

Environ 20.000 foyers (hors Corse) étaient toujours privés d'électricité mercredi à 18H00, après les fortes chutes de neige et de pluie qui ont touché de nombreux départements, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Enedis.

Les principales zones touchées par ces coupures de courant sont "Auvergne et Rhône Alpes", a détaillé Enedis dans un nouveau point vers 18H00.

"90% des clients" ont été "réalimentés en électricité", a ajouté le gestionnaire.

La veille, Enedis avait comptabilisé jusqu'à 195.000 foyers privés d'électricité.

Enedis prévoit "un retour à la normale sur la quasi-totalité des régions concernées d’ici demain soir", a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, précisant que "plus de 2 000 salariés sont toujours mobilisés" et que "160 groupes électrogènes sont déployés afin de réalimenter les secteurs les plus isolés".

Ces chiffres ne prennent pas en compte la Corse, dont le réseau est géré par une autre filiale d'EDF. Sur l'île, 720 foyers restaient privés de courant mercredi à la mi-journée, après le passage de la tempête Adrian.