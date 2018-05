Irak: les communistes fÃªtent le 1er mai en croyant Ã  une victoire Ã©lectorale

Drapeaux rouges ou posters de Karl Marx en mains, un millier de communistes irakiens ont défilé mardi à Bagdad pour le 1er mai, convaincus que la liste scellée avec le dirigeant chiite populiste Moqtada Sadr peut remporter le scrutin législatif du 12 mai.

Dans un cortège plutôt joyeux, des manifestants brandissaient également les drapeaux bleus de leur liste électorale et scandaient des slogans comme "Ecoutez la volonté du peuple: la réforme et la fin de la corruption" ou "les ouvriers sont le fer de lance du pays".

Pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, le turban noir des religieux chiites affirmant descendre du prophète Mahomet s'est allié à la faucille et au marteau des communistes dans le cadre d'une élection.

Cette alliance électorale, "La marche pour les réformes", compte six formations majoritairement laïques, dont le parti communiste irakien et Istiqama (droiture, en arabe), un parti de technocrates soutenu par Moqtada Sadr, qui a suspendu son groupe parlementaire Ahrar et appelé ses 34 députés à ne pas se présenter aux élections.

"Ce n'est pas irréaliste que notre liste commune obtienne 40 députés et se retrouve en tête. Les échos que nous recevons sont très positifs", assure à l'AFP Raed Fahmi, le chef du parti communiste irakien, qui compte actuellement un représentant au Parlement.

"La marche pour les réformes" présente 623 candidats dans tout le pays à l'exception des trois provinces du Kurdistan et de celle de Kirkouk.

Souriant, les cheveux gris, l'organisateur communiste des grandes manifestations contre la corruption lancées à l'été 2015, Jassem al-Hilfi, 58 ans, pense qu'il "y aura une surprise": "La liste qui arrivera en tête ce sera peut être nous".

Son calcul est simple. Les partis chiites religieux ont obtenu au total 104 sièges en 2014. Or "aujourd'hui, ils sont divisés en quatre, donc aucun ne pourra nous dépasser si nous obtenons 40 sièges, ce qui est fort possible puisque les sadristes avaient obtenu à eux seuls 34 députés".

"Si notre liste gagne, nous demanderons à former un gouvernement avec d'autres composantes et si ces dernières refusent de s'allier à nous, nous serons la principale force d'opposition contre les corrompus", ajoute M. Hilfi.

Cependant, Jassem al-Hilfi est conscient des difficultés. "Moqtada Sadr est soumis à une formidable pression de la part de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, des pays (...) qui nous considèrent comme des sans Dieu", dit-il.

Mais il assure que Moqtada Sadr a l'appui du chef spirituel de la communauté chiite irakienne, l'ayatollah Ali Sistani, qui souhaite faire "sortir les sortants".

"Nous attendons prochainement une déclaration de l'ayatollah qui fixera une grande orientation", dit M. Hilfi.