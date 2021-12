Irak: objectif Coupe du monde de foot en Argentine pour les personnes de petite taille

Deux fois par semaine, Omar Abdelrahmane s'entraîne dans une salle de Bagdad avec l'équipe de football d'Irak pour personnes de petite taille. Prochain but? Cap sur l'Argentine pour leur toute première compétition internationale.

Malgré des moyens insuffisants, les quelque 25 joueurs de la sélection nationale, venus des quatre coins du pays, oublient ici la fatigue du quotidien, les discriminations et les quolibets.

"L'équipe a changé le cours de ma vie et celle des autres joueurs", confirme M. Abdelrahmane, 1m42, employé dans un café de Bagdad où il prépare les chichas.

"Je suis doué au foot, mais le mépris avec lequel on nous regarde et l'impossibilité de jouer dans des équipes grand public m'ont privé de ce sport", ajoute le quadragénaire à la peau mate, des joues mangées par une barbe rêche.

"Mais désormais tout à changé", affirme l'attaquant au dossard numéro neuf, chaussettes vertes remontées jusqu'aux genoux.

L'équipe revient d'un match amical en Jordanie. En 2022, elle espère se rendre en Argentine pour participer à une Coupe du monde réservée aux personnes de petite taille.

Durant les entraînements, pas de place à la complaisance. "Tout le monde doit perdre du poids", lance l'entraîneur.

Les joueurs s'échauffent avec des sauts alternés, saccadés et rapides, se font des passes et driblent entre des plots jaunes.

- Réaliser un "rêve" -

L'Argentine a organisé en 2018 la première Copa America de l'histoire composée de nains.

Les dates de cette coupe du monde en 2022 n'ont pas encore été arrêtées, explique à l'AFP Facundo Mariano Rojas, président de la "Fédération internationale de football des personnes de petite taille", basée en Argentine.

Cela dépendra notamment des restrictions liées à la pandémie, ajoute-t-il. "Nous sommes également à la recherche de ressources financières pour aider les joueurs de chaque pays à participer" au tournoi.

Les matches se jouent dans des stades fermés et sur des terrains de futsal, par équipes de sept joueurs. Autre spécificité: les buts mesurent 1,70 mètre de haut sur 2,0 mètres de large (contre 2,44 m de haut sur 7,32 m de large pour le football traditionnel).

C'est la Copa America qui avait encouragé Hussein Jalil à monter l'équipe irakienne en 2019. Aujourd'hui, la majorité du groupe vit à Bagdad, mais certains traversent le pays pour s'entraîner.

Il y a un joueur d'Erbil, un autre de Souleimaniyeh, les deux grandes villes kurdes du nord, d'autres viennent de Kirkouk, de la province de Nassiriyah dans le sud, ou encore de la ville de Kout.

Salah Ahmed, l'attaquant de 37 ans, compte tout donner pour l'Argentine. Il lui arrive de s'absenter du travail pour assister aux entraînements.

"Avec mes camarades, je veux réaliser le rêve de disputer une compétition internationale", s'enthousiasme ce réparateur de vélo, père d'un garçon.

Lui aussi évoque pudiquement les difficultés du quotidien.

"Avant de rallier l'équipe, je souffrais du regard de la société envers les personnes de petite taille", rconnaît-il.

- "Notre équipe existe" -

"Certains joueurs souffraient de harcèlement dans les lieux publics et la rue", reconnaît M. Jalil, le directeur de cette équipe. "Mais la situation a changé, le foot leur a donné plus de confiance".

Il évoque également les obstacles logistiques. Les tenues de foot n'étant pas disponibles à la bonne taille dans les magasins, il faut les faire retailler.

Il y a aussi les difficultés financières. "Quand on voyage, on doit emprunter de l'argent pour payer les billets. A notre retour, le ministère de la Jeunesse et des Sports nous rembourse à hauteur de 7.000 dollars pour couvrir les frais", ajoute le responsable.

"Nous ne savons pas comment nous allons couvrir financièrement notre participation en Argentine, mais nous espérons surmonter ces obstacles", ajoute-t-il.

Omar Abdelrahmane, père de trois enfants, espère davantage de reconnaissance.

"Dans le monde entier, une équipe comme la nôtre jouit du soutien de stars du foot, comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi", indique-t-il. "En Irak, les stars (du foot) ne savent même pas que notre équipe existe".