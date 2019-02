Iran : 40 ans après la révolution, la contestation impossible ?

C'est un poste qu'il avait taillé sur mesure, pour lui-même. A son arrivée au pouvoir en 1979 au terme d'une révolution, Ruhollah Khomeiny s'arroge la fonction la plus haute de l'Etat : il devient Guide suprême de la République islamique.



Un titre solennel, indispensable pour succéder aux centaines de rois et empereurs perses, jusqu'au dernier shah d'Iran. Un titre et un mandat à vie, qu'il occupe jusqu'à sa mort dix ans plus tard.



Parmi les religieux de son entourage, c'est Ali Khamenei qui le remplace. Un poste qu'il occupe malgré son âgé avancé : 80 ans en juillet prochain.



Cela fait trente ans qu'une seule personne détient grosso modo tout le pouvoir, directement ou indirectement.

Karim Lahidji, FIDH

Chef de la Justice, des armées, du renseignement et des médias : le Guide suprême est la figure conservatrice qui domine l'arène politique. Face à elle, toute velléité d'opposition est exclue.



La première tentative sera celle des réformateurs et leur président Mohamad Khatami. Porté au pouvoir par la liesse populaire en 1997, puis 2001, celui qu'on surnommait le "mollah souriant" tombe en disgrâce.



Son successeur sera le populiste Mahmoud Ahmadinejad. Il jouit un temps du soutien du Guide, jusqu'à sa réélection contestée en 2009 qui met le feu aux poudres. C'est la "révolution verte". Des millions d'Iraniens descendent dans la rue. Le régime vacille. Alors le Guide suprême réagit. Sa répression sera féroce. Y compris contre les leaders de la contestation, Mir Hossein Moussavi, Mohamad Khatami, Mehdi Karroubi.



Neuf ans plus tard, ils ont disparu de la scène politique : "Ils sont en résidence surveillée, soit ils ne disposent plus de passeports pour voyager à l'étranger. La semi-opposition, quand elle veut vraiment devenir opposition en République islamique, le système envoie un message très clair à ses dissidents", explique Clément Therme.



Une dissidence contrainte, si ce n'est au silence, au chuchotement et aux choix pragmatiques. Comme celle du président Ali Rohani. 40 ans après la révolution, le Guide suprême garde une mainmise totale sur le pouvoir.